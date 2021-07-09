Лунный день сегодня 9 июля 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны влияет не только на настроение, но и на самочувствие. О том, как будет вести себя ночное светило сегодня, расскажут астрологи. Их рекомендации помогут избежать неурядиц и не заниматься делами, которые могут зайти в тупик.

Пятничный день будет удачным, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не забывать о том, что фаза убывающей Луны отнимает силы и энергию. В связи с этим важно отказаться от трудоемких дел, чтобы избежать переутомления и дурного настроения. В целом 9 июля — прекрасное время для обретения гармонии, завершения текущих дел и вдумчивого анализа происходящего.

Фаза Луны: последний день перед Новолунием убывающая Луна проведет в созвездии Рака. 29 лунный день — время для работы над собой, и астрологи рекомендуют приложить усилия, чтобы не стать заложниками хандры и грусти, связанных с влиянием ночного светила.

Магнитные бури 9 июля: на этот день магнитных бурь не прогнозируется. Солнечных вспышек не зафиксировано.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

обретение гармонии;завершение дел;решение житейских вопросов;свидания;творчество;путешествия.апатия;потакание дурным привычкам;споры и конфликты;переутомление.

Пятничный день — прекрасное время для наведения уюта в своем жилище. Созвездие Рака усиливает эмоциональную составляющую, поэтому многие становятся сентиментальными. Этот день идеален для посиделок в узком семейном кругу, просмотра фотографий и воспоминаний. Уборка в этот день также будет в радость, если заниматься теми делами, которые не вызывают негативных эмоций.

Что надеть в эту пятницу

Пятница — довольно гармоничный день, и нарушать равновесие яркими красками не имеет смысла. Астрологи рекомендуют отказаться от кричащих оттенков, которые могут спровоцировать агрессию, а также не надевать мрачную одежду, чтобы не оказаться во власти грустных мыслей. Идеальными цветами станут светлые пастельные оттенки и натуральные ткани, не сковывающие движений. Из украшений стоит предпочесть невесомые подвески, а камнями-талисманами выступят лазурит, лунный камень и малахит.

Любовь и общение в 29 лунный день

Эта пятница находится под эгидой Венеры, планеты любви, поэтому день подходит для романтического общения. В эти сутки удача ждет тех, кто открыто заявляет о своих чувствах и заботиться о близких. Поиск новых отношений может усложниться в том случае, если предъявлять завешенные требования к людям. Уместными будут встречи с близкими для совместного времяпровождения: общение с семьей поможет укрепить узы и глубже понять потребности близких.

Финансы и работа 9 июля

В пятницу астрологи не рекомендуют заниматься непривычной работой и переутомляться. В этот день без проблем будут продвигаться не завершенные ранее дела, а также творческая работа. Благодаря сильной интуиции будет проще отличать правду ото лжи и избегать обмана со стороны завистников или мошенников. Финансовая активность в этот день принесет удачу в том случае, если тратить деньги с умом и не поддаваться желанию покупать вещи, которых нет в списке покупок.

Настроение и здоровье по лунному календарю

9 июля настроению угрожают грусть и хандра, с которыми будет проще справиться, если вести активный образ жизни. Умеренные физические нагрузки помогут снять стресс, а водные процедуры вернут бодрость духа и будут способствовать укреплению иммунитета. Не лишними будут и травяные настои, способные взбодрить и повысить настроение.