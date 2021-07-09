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«Марафон правильного питания» пройдет в Тамбовской области

«Марафон правильного питания» пройдет в Тамбовской области

В Тамбовской области пройдет региональная здоровьеформирующая олимпиада «Марафон правильного питания». Об этом сообщает региональное Управление образования и науки.

В ней будут участвовать и школы, и поставщики питания, и сами школьники, и их родители.

Мероприятие позволит создать стандарты школьного питания и таким образом обеспечить в образовательных учреждениях условия для сохранения здоровья учащихся, указано в информационном релизе.

Для учебных заведений подготовлены три конкурса: конкурс на лучшее блюдо школьного меню «Школьный обед 2.0», конкурс «Лучшая школьная столовая» и конкурс на лучшую в регионе организацию школьного питания.

Поставщики продуктов смогут принять участие в рейтинговом конкурсе «Высшая проба» и в конкурсе-презентации поставщиков школьного питания «Мы – для школьников».

Для детей и их родителей подготовлены конкурс творческих работ «Чудо-столовая» и опрос о том, удовлетворяет ли их качество школьного питания.

Все мероприятия пройдут с сентября 2021 года по май 2022 года. Работы победителей можно будет найти в региональном онлайн-банке «Здоровое питание».

# Общество
По материалам: edu.ru

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