Мэрилин Мэнсон добровольно сдался полиции после обвинений в нападении

Вадим Карасев

Еще в мае полиция Нью-Гэмпшира выдала ордер на арест 52-летнего Мэрилина Мэнсона за нападение на женщину-видеооператора во время концерта в августе 2019 года. Согласно изданию TMZ, на прошлой неделе рок-музыкант добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Мэнсон был задержан, однако вскоре его освободили под подписку о невыезде под залог и при условии, что он не совершит никаких преступлений, пока идет следствие, не будет контактировать с жертвой и будет присутствовать на всех судебных слушаниях.

В департаменте полиции Гилфорда сообщили, что Мэнсон и его команда знали об ордере на арест, однако музыкант не предпринимал никаких усилий, чтобы вернуться в Нью-Гэмпшир и ответить на предъявленные обвинения. Однако, не явись он в полицию, ему мог бы грозить огромный денежный штраф в размере миллион долларов или реальный тюремный срок сроком до года.





Очевидцы, которые присутствовали на концерте музыканта в 2019 году, рассказали, что он вел себя неприемлемо: плевался со сцены, а затем переключился на женщину-видеооператора, которой его поведение явно не понравилось.

Он плевал повсюду, и в какой-то момент это попало на ее камеру. Она вытерла ее и рассердилась. Он заметил это и продолжал намеренно плевать на ее камеру. Последней каплей стало то, что он упал на пол, приблизился к ней на расстояние 2—3 фута и высморкался на нее. Она была взбешена, поэтому убежала, а он просто рассмеялся,

— рассказал очевидец.

Надо сказать, что этот год для Мэнсона стал полон больших скандалов. И все они связаны с законом. Уже несколько женщин обвинили певца в жестоком обращении и сексуальном насилии, в том числе актрисы Эван Рэйчел Вуд и Эсме Бьянко. Жертвы музыканта рассказывали, что он их запугивал, заставлял заниматься с ним сексом, применяя по отношению к ним физическую силу, и всячески издевался.



