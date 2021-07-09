Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мэрилин Мэнсон добровольно сдался полиции после обвинений в нападении

Мэрилин Мэнсон добровольно сдался полиции после обвинений в нападении

Еще в мае полиция Нью-Гэмпшира выдала ордер на арест 52-летнего Мэрилина Мэнсона за нападение на женщину-видеооператора во время концерта в августе 2019 года. Согласно изданию TMZ, на прошлой неделе рок-музыкант добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Мэнсон был задержан, однако вскоре его освободили под подписку о невыезде под залог и при условии, что он не совершит никаких преступлений, пока идет следствие, не будет контактировать с жертвой и будет присутствовать на всех судебных слушаниях.

В департаменте полиции Гилфорда сообщили, что Мэнсон и его команда знали об ордере на арест, однако музыкант не предпринимал никаких усилий, чтобы вернуться в Нью-Гэмпшир и ответить на предъявленные обвинения. Однако, не явись он в полицию, ему мог бы грозить огромный денежный штраф в размере миллион долларов или реальный тюремный срок сроком до года.


Очевидцы, которые присутствовали на концерте музыканта в 2019 году, рассказали, что он вел себя неприемлемо: плевался со сцены, а затем переключился на женщину-видеооператора, которой его поведение явно не понравилось.

Он плевал повсюду, и в какой-то момент это попало на ее камеру. Она вытерла ее и рассердилась. Он заметил это и продолжал намеренно плевать на ее камеру. Последней каплей стало то, что он упал на пол, приблизился к ней на расстояние 2—3 фута и высморкался на нее. Она была взбешена, поэтому убежала, а он просто рассмеялся,

— рассказал очевидец.

Надо сказать, что этот год для Мэнсона стал полон больших скандалов. И все они связаны с законом. Уже несколько женщин обвинили певца в жестоком обращении и сексуальном насилии, в том числе актрисы Эван Рэйчел Вуд и Эсме Бьянко. Жертвы музыканта рассказывали, что он их запугивал, заставлял заниматься с ним сексом, применяя по отношению к ним физическую силу, и всячески издевался.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Начальника полиции подмосковного Егорьевска задержали за подготовку убийства
Начальника полиции подмосковного Егорьевска задержали за подготовку
Любовная привязка на желтой свече
Любовная привязка на желтой свече
Настя Ивлеева поздравила своего мужа Элджея с днем рождения, а он подогрел слухи об их расставании
Настя Ивлеева поздравила своего мужа Элджея с днем рождения, а он
В Литве военные разогнали встречу президента с премьером Испании из-за "вторжения" ВВС России
В Литве военные разогнали встречу президента с премьером Испании
Прививайся! Если хочешь быть здоров
Прививайся! Если хочешь быть здоров
Битва платьев: Фань Бинбин против Ирис Бербен
Битва платьев: Фань Бинбин против Ирис Бербен
Полезные свойства осины и сферы её применения
Полезные свойства осины и сферы её применения
Путин отменил шестилетний запрет чартерных рейсов на курорты Египта
Путин отменил шестилетний запрет чартерных рейсов на курорты Египта
Как установить сбалансированную энергетическую защиту
Как установить сбалансированную энергетическую защиту
Канны-2021: Шарлотта Генсбур вместе со своей матерью Джейн Биркин на фотоколле фильма "Джейн глазами Шарлотты"
Канны-2021: Шарлотта Генсбур вместе со своей матерью Джейн Биркин на
Пик звездопада Пегасиды: загадываем желания в ночь с 9 на 10 июля 2021 года
Пик звездопада Пегасиды: загадываем желания в ночь с 9 на 10 июля
Российский истребитель перехватил у границы самолет-разведчик Франции
Российский истребитель перехватил у границы самолет-разведчик Франции

Топ на сегодня

Кровельные и фасадные материалы в интернет-магазине «Кровля под ключ»
Кровельные и фасадные материалы в интернет-магазине «Кровля под ключ»
Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи на премьере фильма "Тихий омут"
Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра
Крупнейший MOBA-издатель запретит детям играть ночью
Крупнейший MOBA-издатель запретит детям играть ночью
70 регионов приняли участие в обучении по вопросам получения субсидий на строительство школ по программе ГЧП
70 регионов приняли участие в обучении по вопросам получения субсидий
Китай расхвалил Россию за увеличение доли юаня в ФНБ
Китай расхвалил Россию за увеличение доли юаня в ФНБ

Еще по теме

В США выдали ордер на арест Мэрилина Мэнсона
Мэрилин Мэнсон решил сдаться полиции из-за обвинений в нападении
На Мэрилина Мэнсона прямо во время концерта упала декорация
Мэрилин Мэнсон травмирован во время концерта в Нью-Йорке