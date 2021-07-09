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Модный дайджест: от временного закрытия бьюти-бренда Ким Кардашьян до новостей со съемок "Секса в большом городе"

Модный дайджест: от временного закрытия бьюти-бренда Ким Кардашьян до новостей со съемок "Секса в большом городе"

Это неделя выдалась поистине насыщенной — параллельно мы следили и за Неделей высокой моды, и за Каннским кинофестивалем. Ну а теперь расскажем о других модных новостях недели — в нашем дайджесте.

1.Съемочная группа продолжения "Секса в большом городе" показала костюмы героинь

Продолжение культового сериала "Секс в большом городе" стало одной из самых обсуждаемых тем в этом году. Поклонники гадают, каким же получится возвращение хита начала нулевых на экраны, учитывая, что увидим мы уже не всех старых героев, в том числе и главных — прощай, Саманта. Создатели сериала, однако, стараются поддерживать интерес к проекту, съемки которого наконец стартовали.


Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис. Первый кадр со съемок

Сегодня в инстаграме проекта появились кадры со съемочной площадки, в том числе и из костюмерной. А ведь в глянцевых журналах уже пытались предположить, что же будут носить героини сейчас. Теперь одно можно сказать с уверенностью — нас ждут невероятно яркие образы (хотя по первому кадру этого не скажешь).

Не забыли и об актуальных оттенках последних сезонов: салатовом и розовом. Увидеть на фото можно и сумки JW Anderson в форме кепок.



2.Художница из России сделала принты для Jacquemus

30-летняя художница Ира Бырка стала автором принта, который используется в новой коллекции Jacquemus, представленной недавно в Париже. На подиум, правда, эти вещи не попали, но их уже можно найти на сайте бренда.

Ира, которую представители Jacquemus нашли в инстаграме, разработала яркое изображение тюльпана, которое поместили на мужские футболки. В коллекции они представлены в классической и укороченной версии — обе по цене 11 950 рублей.


Jacquemus

3.Амина Муадди выпустила коллаборацию с Wolford

Дизайнер Амина Муадди, которая покорила модниц всего мира своей обувью, уже участвовала в ярких коллаборациях, например, с Рианной и рэпером A$AP Rocky. На этой неделе публике представили еще одну эксклюзивную коллаборацию — Amina Muaddi x Wolford. Теперь яркие чулки и колготки станут идеальным дополнением к знаменитым туфлям Амины.


Amina Muaddi x Wolford




4.Ким Кардашьян приостановила работу своего бьюти-бренда

На этой неделе стало известно, что бьюти-бренд Ким Кардашьян KKW Beauty приостанавливает свою работу. Об этом знаменитость сама сообщила своим поклонникам. Сайт компании будет недоступен с 1 августа, сейчас там действуют скидки 20—75%. Ким заявила, что это временное решение и речь идет не о закрытии, а о перезапуске.

Кардашьян пообещала, что ее бьюти-средства вернутся на рынок под совершенно новым брендом. В сети стали подозревать, что Ким хочется избавиться от W в названии, указывающей на фамилию ее бывшего мужа Канье Уэста (марка названа по инициалам Ким — Kim Kardashian West).


Ким Кардашьян

Однако инсайдеры уже сообщили изданию WWD, что Кардашьян пока не вносила изменений в юридические документы. По их словам, Канье, наоборот, помог Ким с ребрендингом (работа над проектом началась довольно давно) и даже принимал участие в разработке новой упаковки. Судя по всему, Ким планирует расширить ассортимент.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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