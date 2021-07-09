Мурашко: первый компонент вакцины от COVID-19 получили 30 млн россиян

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

14:25 Автор: Кристина Стащенко

В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились почти 30 миллионов человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации от коронавируса с учётом необходимости довести коллективный иммунитет до 80—90 процентов. Кроме того, в модели нужно учесть вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

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«В целом, по стране, с учетом всех контингентов населения, цифра приближается по вакцинированным первым компонентом к 30 миллионам», — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее в четверг столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3,2 миллиона москвичей. Полный двухэтапный курс вакцинации прошли 1,8 миллиона человек.

В России с 18 января проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. В ряде регионов она стала обязательной для некоторых категорий населения. Гражданам доступны вакцины «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Также в гражданский оборот с 26 июня поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

#вакцинация #здоровье

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