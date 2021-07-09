МВД хочет отменить разрешение на временное проживание иностранцев в России

Вадим Карасев

Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон об условиях въезда и пребывания в РФ иностранных граждан, предложив отменить разрешения на временное проживание (РВП). Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (будет ограничено суммарным сроком в 90 дней в течение календарного года), долгосрочное (позволит находиться в РФ более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное (бессрочное).

Законопроект разрешает иностранцам, имеющим РВП, сменить цель пребывания без выезда за пределы России. Кроме того, документ предусматривает введение реестра недобросовестных приглашающих лиц — физических и юридических. Трудовую миграцию в МВД предложили регулировать посредством двух информационных ресурсов — реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.

Как писал Ruposters, МВД введет режим "контролируемого пребывания" для мигрантов, не имеющих права находиться на территории РФ.