На Кубани с 1 августа введут обязательную вакцинацию туристов
С 1 августа на курортах Краснодарского края начнется обязательная вакцинация туристов от коронавируса. Об этом объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Он отметил рост заболеваемости COVID-19 в крае — в частности, 5 июля зафиксировано 214 новых случаев, это максимум с начала пандемии. С 1 июля гостиницы и пансионаты региона не заселяют туристов без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, а с 1 августа планировалось закрыть курорты региона для непривитых граждан. Однако вместо этого власти решили вакцинировать непривитых туристов на месте уже после заселения.
По словам Кондратьева, такое решение было принято администрацией края по итогам обсуждения проблемы с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей вопрос пандемии в правительстве. Его уже поддержала главный санитарный врач края Мария Потемкина. Кондратьев также добавил, что направил запрос федеральному центру об обеспечении региона дополнительными 300 тыс. доз вакцины.