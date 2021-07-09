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На Кубани с 1 августа введут обязательную вакцинацию туристов

На Кубани с 1 августа введут обязательную вакцинацию туристов

С 1 августа на курортах Краснодарского края начнется обязательная вакцинация туристов от коронавируса. Об этом объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил рост заболеваемости COVID-19 в крае — в частности, 5 июля зафиксировано 214 новых случаев, это максимум с начала пандемии. С 1 июля гостиницы и пансионаты региона не заселяют туристов без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, а с 1 августа планировалось закрыть курорты региона для непривитых граждан. Однако вместо этого власти решили вакцинировать непривитых туристов на месте уже после заселения.

С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения.

По словам Кондратьева, такое решение было принято администрацией края по итогам обсуждения проблемы с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей вопрос пандемии в правительстве. Его уже поддержала главный санитарный врач края Мария Потемкина. Кондратьев также добавил, что направил запрос федеральному центру об обеспечении региона дополнительными 300 тыс. доз вакцины.

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По материалам: uposters.ru

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