На площадках РИА "Новости" и форума "Дигория" прошел круглый стол "Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода"

Вадим Карасев

8 июля состоялся круглый стол на тему "Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода". Мероприятие прошло сразу на двух площадках: агентства "РИА Новости" и форума молодых политологов "Дигория". Известные политологи обсудили, с чем связаны различные стратегии выдвижения кандидатов партиями и как они влияют на электоральные позиции.

Модератором дискуссии выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова. Она поприветствовала участников круглого стола и обозначила основной круг вопросов для обсуждения.

Основные контуры конкуренции на грядущих выборах обозначил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Эксперт отметил, что конкуренция на выборах в Госдуму окажется очень высокой: об этом свидетельствует увеличение числа зарегистрированных кандидатов. Также политические партии проявляют серьезную активность в регионах. Анализ федеральной части партсписков говорит о разном электоральном поведении партий. Наиболее успешные ходы связаны с обновлением партийных списков по сравнению с предыдущей кампанией. Эксперт отметил, что партия "Единая Россия" обновила корпус кандидатов в Госдуме примерно на 50%.

Данилин высоко оценил партийный список "Единой России", он назвал участников списка "великолепной пятеркой". Данилин заметил, что партийный список нового объединения "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" внезапно сдал позиции из-за трагедии: скончался один из лидеров списка — актер и кинорежиссер Владимир Меньшов.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына на полях форума "Дигория" рассказала о том, как проходит форум молодых политологов.

Важное отличие текущей думской кампании — наполненность смыслами и открытость. Эксперт подчеркнула, что увлеченным профессионалам необходимо давать возможность представлять интересы более широкой группы людей, среди кандидатов таких политиков достаточно.

В завершение круглого стола Екатерина Соколова поблагодарила участников дискуссии, особенно молодых политологов — участников форума "Дигория". Она обратила внимание, что меняются стратегии и технологические стратегии партий. Кандидаты становятся сообщением, персонифицируют смыслы партийных брендов. Избиратели больше воспринимают персоналии, чем партийные программы. И в этом плане ключевая ставка в кампании сделана.