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Начальника полиции подмосковного Егорьевска задержали за подготовку убийства

Начальника полиции подмосковного Егорьевска задержали за подготовку убийства

Начальник отделения МВД по Егорьевску Московской области Олег Ермаков задержан по подозрению в покушении на убийство, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

У него дома и на рабочем месте прошли обыски. "Ермаков задержан и доставлен на допрос в управление СК", - отметил собеседник агентства и уточнил, что полицейский, по версии следователей, готовил покушение на местного предпринимателя. По данным телеграм-канала Mash, Ермаков должен был выступить посредником в организации убийства, при обыске в доме его отца нашли $3 млн.

Как сообщается в официальном пресс-релизе подмосковного УМВД, начальник управления генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку "по факту возможной причастности начальника Отдела МВД России по г.о. Егорьевск к противоправному деянию". В сообщении не приводятся детали дела.

Олег Ермаков служит в МВД с 1994 года. Он возглавлял отдел полиции Егорьевска с 2012 года, имеет медали МВД "За отличие в службе" III, II и I степеней.

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По материалам: uposters.ru

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