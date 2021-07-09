Начальника полиции подмосковного Егорьевска задержали за подготовку убийства

Вадим Карасев

Начальник отделения МВД по Егорьевску Московской области Олег Ермаков задержан по подозрению в покушении на убийство, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

У него дома и на рабочем месте прошли обыски. "Ермаков задержан и доставлен на допрос в управление СК", - отметил собеседник агентства и уточнил, что полицейский, по версии следователей, готовил покушение на местного предпринимателя. По данным телеграм-канала Mash, Ермаков должен был выступить посредником в организации убийства, при обыске в доме его отца нашли $3 млн.

Как сообщается в официальном пресс-релизе подмосковного УМВД, начальник управления генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку "по факту возможной причастности начальника Отдела МВД России по г.о. Егорьевск к противоправному деянию". В сообщении не приводятся детали дела.



Олег Ермаков служит в МВД с 1994 года. Он возглавлял отдел полиции Егорьевска с 2012 года, имеет медали МВД "За отличие в службе" III, II и I степеней.