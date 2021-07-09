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Настя Ивлеева поздравила своего мужа Элджея с днем рождения, а он подогрел слухи об их расставании

Настя Ивлеева поздравила своего мужа Элджея с днем рождения, а он подогрел слухи об их расставании

Сегодня рэпер Элджей отмечает день рождения — ему исполнилось 27 лет. Вопреки слухам о проблемах в браке, с праздником публично его поздравила 30-летняя жена Настя Ивлеева, которая также поделилась и редкими семейными снимками.


С днюхой, @sayonaraboy. Совсем взрослый стал,

— сдержанно написала она.

Ивлеева показала архивные фотографии с отдыха со своим мужем, которые заставили его ностальгировать, о чем он написал ей под постом.

Поклонники пары тем не менее отметили, что поздравление Ивлеевой было совсем не нежным, и сделали вывод, что супруги все же расстались.

Поздравила как брата, а не мужа. Значит, все...

— написал подписчик Ивлеевой.

Впрочем, и сам музыкант подогрел слухи о расставании с женой. Он выпустил новую песню, в которой есть следующие строки:

Но нам стало скучно, больше неинтересно. Ну и все на этом закончили,

— поет он.


Слухи о кризисе в отношениях Насти Ивлеевой и Алексея Узенюка (настоящее имя рэпера. — Прим. ред.) появились весной. Однако супруги всячески пытались доказать обратное и даже иногда появлялись вместе на публике. Правда, очевидцы рассказывали, что вели они себя скорее как просто знакомые или друзья и не проявляли нежных чувств.

Этим летом супруги должны отметить вторую годовщину свадьбы. Впрочем, не исключено, что они уже оформили развод — обручальное кольцо Ивлеева сняла давно.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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