"Не знает, чей Крым": Меладзе привел к бегству солистов ансамбля ВСУ с украинского телеканала

Вадим Карасев

На Украине солисты ансамбля Вооруженных сил покинули развлекательное телешоу "Поют все" на телеканале "Украина", узнав, что в нем будет участвовать российский певец Валерий Меладзе. Они назвали его "предателем" и "поклонником кровавого рубля".

Заслуженный артист Алексей Шпортько написал в Facebook, что такое решение принято "официально". Он назвал "недопустимым и аморальным" сам факт проникновения Меладзе на украинскую территорию во время "война с Россией".

Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля. Больно что во время войны с РФ таких лиц вообще пускают в Украину.

Как сообщал Ruposters, накануне Валерий Меладзе заявил о личной неприязни к Борису Корчевникову. Он считает, что от телеведущего необходимо оградить молодёжь.

