Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Не знает, чей Крым": Меладзе привел к бегству солистов ансамбля ВСУ с украинского телеканала

"Не знает, чей Крым": Меладзе привел к бегству солистов ансамбля ВСУ с украинского телеканала

"Не знает, чей Крым": Меладзе привел к бегству солистов ансамбля ВСУ с украинского телеканала

На Украине солисты ансамбля Вооруженных сил покинули развлекательное телешоу "Поют все" на телеканале "Украина", узнав, что в нем будет участвовать российский певец Валерий Меладзе. Они назвали его "предателем" и "поклонником кровавого рубля".

Заслуженный артист Алексей Шпортько написал в Facebook, что такое решение принято "официально". Он назвал "недопустимым и аморальным" сам факт проникновения Меладзе на украинскую территорию во время "война с Россией".

Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля. Больно что во время войны с РФ таких лиц вообще пускают в Украину.

Как сообщал Ruposters, накануне Валерий Меладзе заявил о личной неприязни к Борису Корчевникову.  Он считает, что от телеведущего необходимо оградить молодёжь.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье и привлекаем деньги с 11 по 23 июля 2021 года
Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье и привлекаем деньги с 11
"Не знает, чей Крым": Меладзе привел к бегству солистов ансамбля ВСУ с украинского телеканала
"Не знает, чей Крым": Меладзе привел к бегству солистов
В подмосковном Солнечногорске планируют создать новые центры «Точка роста»
В подмосковном Солнечногорске планируют создать новые центры «Точка
Финал фестиваля «Наследники традиций» пройдёт в Вологодской области
Финал фестиваля «Наследники традиций» пройдёт в Вологодской области
Образовательный форум «Молгород» прошел в Воронежской области
Образовательный форум «Молгород» прошел в Воронежской области
В Республике Тыва в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб»
В Республике Тыва в этом году будет создан центр цифрового
Брянский «Кванториум» приглашает на обучение
Брянский «Кванториум» приглашает на обучение
Наклон оси вращения экзопланет влияет на вероятность появления на них сложных живых организмов
Наклон оси вращения экзопланет влияет на вероятность появления на них
Начальника полиции подмосковного Егорьевска задержали за подготовку убийства
Начальника полиции подмосковного Егорьевска задержали за подготовку
Любовная привязка на желтой свече
Любовная привязка на желтой свече
Настя Ивлеева поздравила своего мужа Элджея с днем рождения, а он подогрел слухи об их расставании
Настя Ивлеева поздравила своего мужа Элджея с днем рождения, а он
В Литве военные разогнали встречу президента с премьером Испании из-за "вторжения" ВВС России
В Литве военные разогнали встречу президента с премьером Испании

Топ на сегодня

Кровельные и фасадные материалы в интернет-магазине «Кровля под ключ»
Кровельные и фасадные материалы в интернет-магазине «Кровля под ключ»
Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи на премьере фильма "Тихий омут"
Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра
Крупнейший MOBA-издатель запретит детям играть ночью
Крупнейший MOBA-издатель запретит детям играть ночью
В Госдуме назвали сегодняшнее открытие последнего участка ЦКАД свидетельством выполнения обещаний "Единой России" и Собянина
В Госдуме назвали сегодняшнее открытие последнего участка ЦКАД
Канны-2021: Тильда Суинтон с дочерью Онор на премьере фильма "Сувенир: Часть 2"
Канны-2021: Тильда Суинтон с дочерью Онор на премьере фильма

Еще по теме

Константин Меладзе рассказал всю правду об отношениях с Верой Брежневой
Меладзе отдыхает в Монако с дочками от первого брака (фото)
Валерий Меладзе обратился в Минюст Грузии с просьбой о гражданства
Валерий Меладзе прокомментировал антироссийские протесты в Грузии