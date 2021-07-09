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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 июля 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 июля 2021 года

Наступает последний рабочий день недели. Нумерологи рассказали о том, каким будет этот день, какое число станет главным и как можно обойти стороной различные препятствия на своем пути.


У каждого из нас есть свои темные и светлые стороны характера. Сегодня энергетика чисел такова, что все плохое и хорошее в нас перемешается, а границы между добром и злом временно сотрутся.

Число-покровитель 9 июля 2021 года

Чтобы выяснить, какое число будет править миром в эту пятницу, необходимо провести нехитрые нумерологические расчеты — сложить все цифры даты и прибавить в конце порядковый номер дня недели. 9+0+7+2+0+2+1+5=26. 2+6=8.

Получается, что день пройдет под управлением Восьмерки — числа со стабильной энергетикой. В целом день можно назвать идеальным для тяжелого физического и интеллектуального труда, для активных занятий спортом и решения накопившихся задач. У многих из нас будет много энергии, которую можно пустить в то русло, которое вы сочтете необходимым. Главным символом этого дня станет конь, олицетворяющий стремительное движение вперед.



События 9 июля из прошлого

События прошлого могут очень многое рассказать о будущем и настоящем. Нумерологи тщательно анализируют прошлые события на предмет того, какие из них могут быть синхронизированы сегодня с энергией Восьмерки.

В этот день Женева стала независимой от Швейцарии в 1558 году, в 1816 году Аргентина обрела независимость от Испании, в 2011 году то же случилось и с Южным Суданом. Восьмерка любит, когда люди или целые государства борются за справедливость. Она поддерживает желание людей быть свободными и сильными.

9 июля 1918 года произошло крупнейшее крушение поезда в истории США. Это было столкновение двух поездов, в результате которого погибло более сотни человек и еще больше пострадало. Старайтесь быть внимательными в этот день за рулем. Относитесь ответственно к поездкам и путешествиям.

9 июля 1958 года на Аляске случилось бедствие — сошел оползень, который вызвал появление самой высокой из всех зарегистрированных волн — более 570 метров. Не исключено, что и сегодня произойдет что-то подобное.

Советы нумерологов на эту пятницу


Сегодня числа сделают нас более целеустремленными и энергичными. Большие успехи ждут людей, занимающих высокие должности, и тех, кто имеет в подчинении много сотрудников.

Восьмерка ассоциируется в нумерологии с силой и властностью, поэтому сегодня люди могут идти на все ради успеха. Это число может породить в нас эгоизм и жажду мести.

У нас появится требовательность к себе, рассудительность, организованность. Это значит, что можно заниматься принятием важных решений, дорогостоящими покупками.

Восьмерка может сделать нас менее терпимыми. Старайтесь как можно внимательнее относиться к чужим просьбам.

Любовь людей к деньгам и власти может перерасти в тщеславие, цинизм, но с другой стороны даст нам мотивацию, энергию и повысит активность.

Нумерологи советуют находится сегодня в центре событий. Восьмерка благоволит людям, которые не боятся пробовать что-то новое.

Главная задача Восьмерки — обеспечивать наше развитие, формировать прогресс, давать нам знания и силу.

Талисманы удачи 9 июля

Белый цвет. Этот оттенок станет одним из главных талисманов счастья и удачи, поскольку он универсален и сочетает в себе все остальные цвета. Восьмерка любит универсальность.


Платина. Сегодня важно находиться в гармонии с собой и с миром. Платиновые украшения оказывают ощутимую помощь в этом плане.

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По материалам: dailyhoro.ru

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