Образовательный форум «Молгород» прошел в Воронежской области

Лидия Мартынова

В Воронежской области состоялся Молодежный образовательный форум «Молгород 2021». Мероприятие проходило на базе отдыха «Смена». Об этом сообщает Образовательный портал Воронежской области.

Здесь собрались ребята, которые занимаются добровольческой, спортивной, научной и творческой деятельностью. Форум проходил с 27 июня по 5 июля и включал в себя две смены – каждая по три дня. В программу входило не только обучение, но и развлекательные мероприятия, в первую очередь концерты. Также в рамках форума ребята представили свои проекты. Среди всех работ пять лучших получили грант на реализацию в размере 25 тысяч рублей.

В «Молгороде» образовательную программу вели эксперты из всех регионов страны: спортсмены, журналисты, блогеры, педагоги, эксперты всероссийских конкурсов и программ, специалисты по продвижению цифровых продуктов и т. д.

Заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов провел встречу, посвященную воспитанию и развитию образования.

Форум прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, все участники, волонтеры и спикеры получили возможность пройти бесплатное ПЦР-тестирование.