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Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье и привлекаем деньги с 11 по 23 июля 2021 года

Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье и привлекаем деньги с 11 по 23 июля 2021 года

Обрести крепкое здоровье и улучшить материальное положение можно благодаря сильным обрядам. Наши предки умели использовать энергетику Луны во благо, и с помощью их знаний каждый сможет попрощаться с недугами и привлечь финансовое благополучие.


В июле 2021 года энергетика Луны будет особенно сильна, и в период ее роста с 11 по 23 июля стоит провести обряды, которые помогут укрепить финансовое положение и обрести здоровье. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с сильными обрядами и не упустить драгоценного времени, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены.

Обряд на растущую Луну для привлечения денег

Увеличить финансовый поток поможет простой обряд, для которого понадобятся несколько монет. Их помещают в стакан с чистой водой и на ночь ставят на подоконнике со словами:

«Луна растет, деньги освещает, финансы ко мне в дом привлекает».

С утра воду сливают в таз, доливают обычную воду и моют ей полы, а монеты раскладывают по укромным местам, оставляя одну для кошелька. Эти талисманы помогут быстро поправить материальное положение и не упустить своей выгоды.


Обряд на финансовое благополучие

Во время роста Луны на подоконник кладут банковскую карту и оставляют на всю ночь. С утра ее убирают в кошелек со словами:

«Деньги ко мне приходят, безошибочно путь находят. Бедности больше не знаю, финансовое положение улучшаю».

С карты деньги тратят не раньше, чем через пару часов и обязательно снимают небольшую сумму, которую кладут в копилку, чтобы деньги в доме никогда не переводились.

Денежный обряд на растущую Луну

Поправить материальное положение в июле поможет обряд, для которого нужно приобрести растение, способное привлечь деньги. Его пересаживают после заката в горшок, на дно которого помещают нечетное количество монет. Растение поливают водой, настоянной в период растущей Луны. Такой обряд поможет привлечь финансовые потоки и улучшить благосостояние. Сажая цветок, приговаривают:


«Покуда мой цветок растет, деньги в дом спешат, по пути не задерживаются».

Посадить можно несколько растений — важно лишь, чтобы они прижились. Их энергетика поможет позабыть о бедности и проблемах с деньгами.

Обряд на укрепление здоровья

В ночь, когда растущая Луна видна на небе, нужно выйти босиком и походить по росе, приговаривая:

«Силами земли питаюсь, здоровье укрепляю, от недугов избавляюсь. Как Луна растет, так и мое здоровье укрепляется, счастливая жизнь начинается».

Если есть возможность, то росой умываются и собирают ее на платок. Его высушивают и кладут под подушку, чтобы избавиться от недомоганий.

Обряд на привлечение здоровья

Обрести крепкое здоровье помогут отвары трав, собирать которые нужно в период, когда Луна растет. Сила растений поможет, если заготовить их и заваривать вместо чая. Каждый раз перед тем, как выпить настой трав, приговаривают:

«Луна растет, травы силой питает, мне здоровья добавляет. Как настой выпью, так и иммунитет укреплю, недуги из тела прогоню».


Травы можно использовать и во время принятия ванн, добавляя настой в воду.

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По материалам: dailyhoro.ru

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