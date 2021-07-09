Общественники и эксперты внесли свои предложения в народную программу "Единой России"

Вадим Карасев

В День любви, семьи и верности, 8 июля, прошла стратегическая сессия "Народная программа "Единой России" — семьям с детьми", в работе которой приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала благополучие семей с детьми одним из главных приоритетов. По ее словам, важно, чтобы поддержку получали разные категории семей. При этом новыми мерами, по ее мнению, могли бы стать увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней заработной платы и повышение этого периода до трех лет, налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, и меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

С инициативой расширить возможности для получения пособий на детей от полутора до трех лет выступила блогер, специализирующийся на теме воспитания детей, Елизавета Золотухина. В Настоящее.Время* выплата предназначена родителям, чей доход не превышает двух МРОТ. Вместе с тем в России гораздо больше людей, чей доход немного превышает установленную законом планку, констатировала она.

Пакет мер по расширению возможностей маткапитала предложила депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова. По ее словам, большая часть сертификатов используется для улучшения жилищных условий, при этом у родителей возникают запросы на варианты, не прописанные в законодательстве.

"Мы понимаем, что квартиру можно купить в ипотеку, но напрямую не можем использовать маткапитал. Эти предложения я вношу в народную программу "Единой России", — заключила Лариса Ушакова.

В документе также важно прописать меры по укреплению здоровья мужчин, уверен член центрального штаба ОНФ, заслуженный артист России Денис Майданов.

"У нас давно существует многоступенчатая система отслеживания здоровья женщин. А вот мужчины остаются в стороне от внимания системы, отсюда и такие показатели. Нам необходима многоцелевая программа мужского здоровья", — сказал он и в дополнение предложил ввести на государственном уровне новый праздник — День отца.

В народной программе "Единой России" должно быть отражено и предложение об отмене НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми, считает депутат Госдумы Зураб Макиев.

"Рассмотренные инициативы затрагивают свыше 20 миллионов семей с детьми. Все они будут учтены при доработке народной программы", — резюмировала модератор дискуссии, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в создании народной программы партии. В ней, по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы современной жизни граждан нашей страны и их решения.

* СМИ, признанное Минюстом иностранным агентом в РФ