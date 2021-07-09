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Пик звездопада Пегасиды: загадываем желания в ночь с 9 на 10 июля 2021 года

Пик звездопада Пегасиды: загадываем желания в ночь с 9 на 10 июля 2021 года

В ночь с 9 на 10 июля нас ожидает максимум звездного потока под названием Июльские Пегасиды. Эксперты рассказали о его особенностях и астрологическом смысле.


Сегодняшний день входит в список дней силы июля. Он будет крайне важным и позитивным для всех, кто желает изменить свою жизнь и обрести счастье. Особенно волшебной будет ночь, в которую при должном уровне чистоты неба можно будет увидеть Пегасиды — слабый, но важный звездный поток.

Особенности потока Июльские Пегасиды

Этот поток вряд ли может называться сильным и заметным. Его главная особенность — это огромная скорость движения метеоров — до 70 километров в секунду, в то время как большинство других потоков имеют скорость менее 40 километров в секунду.

Из-за высокой скорости заметить Пегасиды довольно сложно. Их яркость невелика, поэтому небо должно быть максимально чистым, чтобы их заметить.

Астрологический смысл Июльских Пегасид


Во время максимума этого потока нужно загадывать желания. Для этого совсем не обязательно видеть падающую звезду. Астрологи отмечают, что Июльские Пегасиды открывают людям тайны, проливают свет на правду. Энергетика этого потока очень таинственна и необычна. Это значит, что сегодня и завтра можно ожидать событий, которые прольют свет на то, что мы не понимаем, не видим, не чувствуем.

Можно загадать желание, но важно, чтобы оно касалось духовной сферы. Это может быть мечта обрести новые цели, найти друга или наставника. Можно загадать желание, посвященное кому-то другому. Например, если ваш близкий человек очень чего-то хочет, можно пожелать ему наискорейшего воплощения мечты в реальность.

Пегасиды могут открыть нам тайные знания и показать мир с иного ракурса. Вполне возможно, что многие люди сегодня поймут, что в прошлом были неправы или, наоборот, поступили именно так, как должны были. Еще Пегасиды усилят нашу интуицию. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, особенно если вам сегодня придется принимать важные решения.

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По материалам: dailyhoro.ru

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