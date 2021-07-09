Полезные свойства осины и сферы её применения

Вадим Карасев

Осина — не просто дерево. Это настоящий кладезь полезных веществ. Эксперты рассказали подробно обо всем, что вам необходимо знать про осину. Эти знания помогут вам в укреплении своей энергетики.

Есть много деревьев, которые нельзя сажать возле дома. Осина к ним не относится. Полезным может быть как само дерево, так и его листья, кора и почки, которые используются во многих ритуалах.

Основные целебные свойства осины

В листьях осины содержатся глюкоза и аскорбиновая кислота. Осиновые листья добавляют в сбор для борьбы с заболеваниями легких и дыхательных путей. Даже при простой простуде листья осины можно смело добавлять в чай, чтобы организм лучше боролся с заразой.

Осиновая кора тоже невероятно полезна. Ее настойку можно использовать как ополаскиватель для рта. Если у вас проблемы с деснами, это средство благотворно подействует на них. Даже вдыхать запах настоя коры осины полезно. Это помогает снимать стресс, лучше спать и быстрее засыпать. Можно даже принимать такие настои внутрь, но важно предварительно проконсультироваться со специалистами, чтобы не навредить себе.

Есть еще и третий важный компонент, насыщенный полезными веществами, — почки осины. В них содержатся ферменты и эфирные масла. Почки этого растения широко используются в косметической сфере. Отвар из осиновых почек очень хорошо помогает при заживлении ран от ожогов или порезов — нужно просто смочить им поврежденное место. Если вы сильно ушиблись, на больное место можно также приложить пропитанную отваром тряпку или вату. Отвар из почек осины можно даже принимать внутрь для оздоровления организма, но важно помнить о мерах предосторожности, ведь у такого отвара много противопоказаний.

Кору осины собирают в любое время, а вот почки и листья лучше собирать в мае-июне. После этого их сразу нужно просушить, чтобы они могли храниться долгое время, пока они вам не понадобятся. Почки сушат в духовке или печи, а листья можно просто разложить в хорошо проветриваемом помещении.

Использование осины в магии

Осину издревле было принято сажать перед домом или на заднем дворе, поскольку считалось, что она отпугивает всякое зло. Осиновые колья используют для отворотов, а также втыкают в землю для защиты от плохих людей, событий, природных катаклизмов. Это было принято делать в праздник Ивана Купалы, но при желании вы можете сделать это и в любой другой день.

В древности кельты делали из осины щиты и оружие, так как считали это дерево благословленным богами. Оно считалось защитным оберегом, который защищает воина от смерти и беды.

Осиновые щепки или кору можно класть дома в углах, чтобы никакая нечисть не мешала вам или вашим близким спать ночью. Осина помогает отвести от себя беду, поэтому ее обязательно нужно держать дома. Это может быть несколько веточек на подоконнике или сухие листья у входной двери.

Осиновой корой и почками окуривают новую одежду и мебель. В особенности полезно это бывает в том случае, если вы купили одежду или какую-то вещь с рук. Окуривание осиновой корой и почками поможет убрать с вещей негативные энергетические привязки.

Осиновые листья можно положить под подушку или под кровать малышу. Так он будет лучше спать и меньше видеть кошмары. Осиновые листья выступают в роли оберега не только дома. Вы можете положить их себе в сумку, в кошелек. Они помогут обходить стороной плохих людей и реже натыкаться на неприятности.