Половину общественного транспорта предложили перевести на газ

Влада Некрасова

00:21 Автор: Жанна Звягина

Источник: Известия

В России предложили перевести на сжиженный природный газ не менее половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания комиссии по энергетике Госсовета.

В документе регионам рекомендуется «принять меры по переходу на использование жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального пассажирского транспорта, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в общей доле не менее 50%».

Ожидается, что использование СПГ на автобусах большого класса сэкономит до 10 рублей на километр пробега. Сейчас один кубометр сжатого природного газа стоит порядка 18 рублей против 46 рублей за литр дизеля.

По словам опрошенных газетой экспертов, переход на газ значительно понизит траты на топливо в регионах. Также станет чище воздух, «черный выхлоп» уйдет в прошлое. Вместе с тем, по разным оценкам, масштабное переоборудование транспорта потребует от 2,5 млрд до 6 млрд рублей финансовых вливаний в каждый субъект РФ.

Транспорт с опасными отходами хотят обозначать спецзнаками

4 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень направлений, которые будут финансироваться за счёт бюджетных средств в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В частности, теперь регионы смогут получить субсидии не только на покупку более экологичных видов общественного транспорта, но и на строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры — троллейбусных линий, трамвайных путей и депо.

#транспорт #газ

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