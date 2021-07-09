Прививайся! Если хочешь быть здоров

Анастасия Иванова

Депутаты парламента Приморского края и врачи призывают сделать прививку от коронавируса

Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик привился от коронавируса. Вакцинацию он прошёл в мобильном прививочном пункте, который работает в фойе правительства Приморского края. Получить защиту от COVID-19 бесплатно и без предварительной записи здесь могут все желающие.

«Сделал первую прививку отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V». — Прим. ред.). Сегодня по всему Приморью идёт прививочная кампания, потому что, к сожалению, заболеваемость коронавирусной инфекцией прогрессирует, и для нас важно создать коллективный иммунитет у населения Приморского края», — рассказал Александр Ролик.

Он отметил, что сама процедура прививки прошла в обычном режиме. «Чувствую себя хорошо. Предлагаю сделать прививку всем, кто дорожит своим здоровьем и здоровьем близких», — подчеркнул Александр Ролик.

Чтобы достичь коллективного иммунитета

Число людей, заразившихся коронавирусом, растёт, и чтобы помочь гражданам побороть сомнения и сделать прививку, к ним обратились с разъяснениями медицинские работники. Среди них доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), депутат Законодательного собрания Приморского края Валентин Шуматов. Он призвал жителей края скорее привиться и не воспринимать всерьёз мнение и страхи антипрививочников.

«Населению просто не хватает информации об этой инфекции и значении применения вакцины, поэтому необходимо доверять профессионалам, — отметил Валентин Шуматов. - Сегодня единственный способ остановить инфекцию, которая шагает по всему миру, и уберечь людей от тяжёлых заболеваний и смертей - это прививка. Многие страны разрабатывают свои вакцины, в России на сегодняшний день их четыре. Они доступны, бесплатны для всех россиян. Противопоказания к прививке: острые заболевания, обострение хронических болезней, беременность. На сегодняшний день в России привилось недостаточное количество взрослого населения, чтобы достичь коллективного иммунитета. Мы должны иметь не менее 60 процентов привитых, только тогда распространение инфекции прекратится. Ещё раз повторяю, прививка опасности не несёт. Среди побочных явлений возможен кратковременный подъём температуры, озноб, но у большей части вакцинированных этого не происходит».

председатель Законодательного собрания Приморского края Призываю всех сделать прививку от коронавирусной инфекции. Убеждён, что создание коллективного иммунитета сейчас жизненно необходимо

По всем вопросам, касающимся заболевания и использования вакцины, информацию можно получить на сайте Министерства здравоохранения РФ, а также на сайте Тихоокеанского государственного медицинского университета. В крае также работает горячая линия на базе Территориального центра медицины катастроф Приморского края.

По словам Валентина Шуматова, многие спрашивают, целесообразно ли проводить прививочную кампанию в период пандемии. «Конечно, эффективнее проводить накануне, но сегодня складываются такие обстоятельства, которые требуют оперативных действий. У привитых антитела вырабатываются чуть больше месяца. В этот период следует соблюдать противоэпидемические мероприятия. Активно использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест большого скопления людей. Надо понимать, прививка не исключает возможности заражения человека, но если это произойдёт, то заболевание будет протекать в лёгкой форме», — пояснил Валентин Шуматов.

Мифы о вакцинах

Доктор медицинских наук, профессор, врач — аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая кафедрой нормальной и патологической физиологии ТГМУ Елена Маркелова также развеяла многие мифы, которые сложились вокруг вакцин. «Я - сторонник вакцинации, в том числе сторонник вакцинации от COVID-19, - говорит Елена Маркелова. - Дело в том, что ни в одной из вакцин, которые используются и в мире, и в России, нет живого коронавируса. То есть от вакцин заболеть коронавирусной инфекцией невозможно в принципе. У нас сейчас в России есть четыре вакцины. Ни одна из этих вакцин не имеет или не несёт в себе живого коронавируса. Это первый миф - когда люди считают, что от этой вакцины якобы можно заразиться коронавирусом и что человек, который привился, может быть заразен для других. Второй миф - это то, что вакциной якобы нельзя прививаться людям с какими-то заболеваниями, с аллергией, в частности к белку куриного яйца, и вообще с аллергией, а также, что нельзя прививаться при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, онкологии и так далее. Это тоже миф. Вакциной прививаться можно. Другое дело, что нельзя прививаться в период обострения хронического заболевания и при остром заболевании. Ещё один миф - это то, что нельзя беременеть во время вакцинации. Я не понимаю, откуда взялся миф о том, что вакцина якобы влияет на репродукцию или каким-то образом может нарушить в последующем фертильность женщины».

Директор Института терапии и инструментальной диагностики Тихоокеанского государственного медицинского университета, главный внештатный терапевт Дальневосточного федерального округа Вера Невзорова уже прошла вакцинацию от коронавируса препаратом «Гам-КОВИД-Вак» и советует всем скорее сделать прививку. «Спутник V» - первая зарегистрированная в мире вакцина для широкого использования, - говорит Вера Невзорова. - Она создана на базе вакцины, которая создавалась от лихорадки Эбола. По информации разработчиков, предполагается, что иммунитет от неё будет держаться два года. Но так как мы работаем в условиях пандемии, возможно, будут пересмотрены сроки повторной вакцинации. Ходит много слухов о вакцине. Но надо верить только проверенным фактам. Весь мир удивляется, что у нас доступен «Спутник», но так мало людей прививаются».

Антитела спасения

«Антитела после болезни и после прививки отличаются, — пояснила заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Владивостокской поликлиники №1 Ольга ­Хмырова. - Иммунитет после вакцинации более стойкий. После болезни антитела уходят быстрее, и человек однозначно ещё заболеет. После вакцинации иммунитет сохраняется до двух лет. И если даже человек заболеет, то болезнь будет протекать в более лёгкой форме. Иногда приходится сталкиваться с сомневающимися гражданами, которым требуется дополнительная информация о прививке. Но при консультации с их лечащими врачами наступает ясность, что вакцину ставить можно и нужно. Даже с прививкой все санитарно-карантинные мероприятия обязательны: ношение маски, гигиеническая обработка рук. А всем сомневающимся в прививке хочу сказать: среди нас есть пожилые люди, наши близкие, которых мы можем заразить, и от этого они могут погибнуть».

Председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко также прокомментировала ситуацию, сложившуюся с вакцинацией: «В ноябре прошлого года мы всей семьёй переболели коронавирусом, поэтому очень серьёзно относимся к этой инфекции. У нас в семье два сына и невестка — врачи, и они сразу нам сказали о тех осложнениях, которые могут быть, и насколько важно сделать прививки. Поэтому мы прошли вакцинацию. Считаю, что это очень важный и нужный шаг, ведь все видят, что происходит вокруг, что болезнь очень коварна. В нашей семье все привиты из взрослых. И я призываю граждан: пожалуйста, берегите себя и своих близких, не верьте той дезинформации, которая циркулирует в Интернете и социальных сетях. Обязательно сделайте прививку от коронавируса».

О том, что необходимо сделать прививку, ещё раз напомнил и Александр Ролик. «Призываю всех сделать прививку от коронавирусной инфекции. Убеждён, что создание коллективного иммунитета сейчас жизненно необходимо», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Приморского края.

Наталья Федулова, Татьяна Хализова

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