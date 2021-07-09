Программа «Дальневосточный гектар» пришла в Арктику

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

02:07 Автор: Ольга Шульга

Действие программы «Дальневосточный гектар» распространено на территории, расположенные в Арктике. Соответствующий закон вступает в силу 9 июля.

Выданные земельные участки размером до одного гектара можно будет использовать как для строительства жилого дома, так и для занятия сельским хозяйством.

Срок безвозмездного пользования землёй — пять лет. После этого участок можно будет оформить в собственность (в случае успешного освоения) или заключить на неё договор аренды.





Читайте также:

• Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии развития деятельности в Антарктике • Малому бизнесу упростили доступ в Арктику

С учётом особых климатических и социально-экономических условий Арктической зоны граждане смогут выбирать землю только на специально выделенных для этого территориях. Наделы будут предоставлять по упрощённой схеме. В течение полугода — до февраля 2022 года — после включения новых арктических территорий в программу «Дальневосточный гектар» участвовать в ней смогут только жители этих регионов. Затем осваивать арктические земли смогут все остальные россияне и участники госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

#Арктика #сельское хозяйство

291