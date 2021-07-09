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Программа «Дальневосточный гектар» пришла в Арктику

Программа «Дальневосточный гектар» пришла в Арктику

Тема: Какие законы вступают в силу


02:07  Автор: Ольга Шульга



Действие программы «Дальневосточный гектар» распространено на территории, расположенные в Арктике. Соответствующий закон вступает в силу 9 июля.

Выданные земельные участки размером до одного гектара можно будет использовать как для строительства жилого дома, так и для занятия сельским хозяйством.

Срок безвозмездного пользования землёй — пять лет. После этого участок можно будет оформить в собственность (в случае успешного освоения) или заключить на неё договор аренды.


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С учётом особых климатических и социально-экономических условий Арктической зоны граждане смогут выбирать землю только на специально выделенных для этого территориях. Наделы будут предоставлять по упрощённой схеме. В течение полугода — до  февраля 2022 года — после включения новых арктических территорий в программу «Дальневосточный гектар» участвовать в ней смогут только жители этих регионов. Затем осваивать арктические земли смогут все остальные россияне и участники госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#Арктика #сельское хозяйство


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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