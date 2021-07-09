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Путин отменил шестилетний запрет чартерных рейсов на курорты Египта

Путин отменил шестилетний запрет чартерных рейсов на курорты Египта
Аэропорт Шарм-эш-Шейх

Президент России Владимир Путин по прошествии почти шести лет отменил указ, в соответствии с которым из страны прекратились все чартерные рейсы на курорты Египта. Он был подписан 8 ноября 2015 года — вскоре после теракта, в результате которого погибли 224 человека.

Новый документ появился на официальном портале правовых актов. До этого его анонсировали в Минпромторге, сообщив о досогласовании последних технических вопросов.

Первоначальным указом рекомендовалось туроператорам и турагентам воздержаться от продажи гражданам продуктов, предусматривающих воздушные перевозки с территории России на территорию Египта. Авиакомпаниям запретили осуществлять подобные рейсы, кроме как в служебных целях.

В результате теракта на борту самолета A321 авиакомпании "Когалымавиа" погибли 7 членов экипажа и 217 пассажиров — клиентов туроператора Birsco. Это самая массовая в истории гибель граждан России в авиакатастрофе. Лайнер разбился на Синайском полуострове — как выяснилось позже, из-за самодельного взрывного устройства, заложенного террористами в хвостовой отсек. Египетская сторона долгое время не признавала эту версию, но под давлением фактов была вынуждена изменить свою позицию.

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По материалам: uposters.ru

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