Путин успокоил школьника, разволновавшегося на презентации проекта

Вадим Карасев

На встрече с финалистами конкурса "Большая перемена" Владимир Путин успокоил школьника, разволновавшегося во время презентации проекта.

Даниил Галстян рассказал о школе будущего, в которой, по его задумке, мальчики и девочки учатся раздельно, но встречаются в общих зонах. Школьник отметил, что во время подготовки его поддерживали родные, особенно мама и папа, и передал им привет. Однако после этого мальчик сбился и заплакал.

"Все хорошо, Даниил! Наверняка мама и папа тебя слышат, и то, что ты так переживаешь, с такой душой так говоришь о том, что делаешь, подчеркивает лишний раз твое отношение к своим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся, не надо стесняться, все хорошо", — сказал ему президент.

Глава государства спросил у школьника, как он видит взаимодействие между девочками и мальчиками и кто помогал ему в развитии проекта. Президент уточнил, что в России уже есть учебные заведения с раздельным обучением, например кадетские корпуса.

"Еще в стародавние времена у нас были отдельные учебные заведения, но вообще-то специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, чтоб девочки и мальчики вместе учатся, если их не разделяют. Они с большим уважением начинают относиться друг к другу", — пояснил президент.

Путин посоветовал школьнику ознакомиться с мнением экспертов по этому вопросу и учесть эту точку зрения при развитии проекта.

