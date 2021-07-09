Российская чемпионка Дарья Клишина рассказала о минусах жизни в США

Вадим Карасев

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о минусах жизни в США. Спортсменка проживает и тренируется в Америке на протяжении восьми лет, пишет Sport24.

"Начнем с того, что мне не нравится, это проще. Например, все обязательства того, что у тебя должна быть какая-то определенная страховка, все это жутко дорогое. Почему я за это должна платить, когда я это не использую? Вся эта система кредитных карт, ты просто обязан иметь именно кредитную карточку, которую ты каждый месяц должен пополнять со своей дебетовой карточки, потому что у тебя должна быть кредитная история, потому что без нее ты даже не можешь купить телефон в магазине!" — возмутилась она.

Также прыгунья в длину посетовала на дорогую медицину и массу замороженных продуктов в магазинах. Не понравилось ей и отсутствие простых медикаментов в аптеках, множество непонятных и, по мнению спортсменки, ненужных нюансов в бытовой жизни.

Столько этих нюансов, которые, мне кажется, неудобны, думаешь: "Зачем? Все же просто: пришел, заплатил и ушел". Жутко дорогая медицина, в аптеке ничего не купить, живот болит, "Мезима" нет, типа того. Как американцы питаются, думаешь: "Что такое, полмагазина замороженных продуктов, где нормальная еда?"

Клишина переехала в США в 2013 году. Она является двукратной чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата мира 2017 года. Девушка попала в число 10 российских легкоатлетов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио с 23 июля по 8 августа.