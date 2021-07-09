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Российский истребитель перехватил у границы самолет-разведчик Франции

Российский истребитель перехватил у границы самолет-разведчик Франции

00:52  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Истребитель Военно-морского флота РФ перехватил французский самолет-разведчик над Балтийским морем. Об этом вечером в четверг сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны.  

8 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближавшуюся к российским границам.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота. Экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик «Атлантик-2» ВВС Франции и сопроводил его над акваторией Балтийского моря.

В Минобороны заверили, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России допущено не было.

Российские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем


10 апреля сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Тихим океаном. После того, как военный самолет отдалился от госграницы РФ, российский военный самолет вернулся на аэродром базирования. 


#авиа #происшествия #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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