Российский истребитель перехватил у границы самолет-разведчик Франции

Анастасия Иванова

00:52 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Истребитель Военно-морского флота РФ перехватил французский самолет-разведчик над Балтийским морем. Об этом вечером в четверг сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны.

8 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближавшуюся к российским границам.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота. Экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик «Атлантик-2» ВВС Франции и сопроводил его над акваторией Балтийского моря.

В Минобороны заверили, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России допущено не было.

Российские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

10 апреля сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Тихим океаном. После того, как военный самолет отдалился от госграницы РФ, российский военный самолет вернулся на аэродром базирования.

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