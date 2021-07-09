Российский космобуксир "Зевс" получит возможность уничтожать спутники лазером
Российский перспективный космический буксир "Зевс" могут оснастить лазерным оружием, выводящим из строя спутники противника. Сейчас он способен дистанционно зондировать поверхность Земли и околоземного воздушного пространства, а также обеспечивать связь, вещание и ретрансляцию, доставку грузов к Луне и на МКС, пишет РИА Новости, ссылаясь на документы разработчиков.
В 2018-2019 годах конструкторское бюро "Арсенал" провело исследовательские работы, целью которых стало выяснение возможности буксира "воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации; направленной передачи энергии лазерным излучением". Эксперты заявили, что его теоретически можно задействовать в российской системе противовоздушной обороны (ПВО).
Создание такого аппарата на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. В 2019-м на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен его макет, а позже на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика работы в космосе.
Ранее Ruposters писал, что разрабатываемый отечественными учеными ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной.