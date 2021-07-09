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Российский космобуксир "Зевс" получит возможность уничтожать спутники лазером

Российский космобуксир "Зевс" получит возможность уничтожать спутники лазером

Российский перспективный космический буксир "Зевс" могут оснастить лазерным оружием, выводящим из строя спутники противника. Сейчас он способен дистанционно зондировать поверхность Земли и околоземного воздушного пространства, а также обеспечивать связь, вещание и ретрансляцию, доставку грузов к Луне и на МКС, пишет РИА Новости, ссылаясь на документы разработчиков.

В 2018-2019 годах конструкторское бюро "Арсенал" провело исследовательские работы, целью которых стало выяснение возможности буксира "воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации; направленной передачи энергии лазерным излучением". Эксперты заявили, что его теоретически можно задействовать в российской системе противовоздушной обороны (ПВО).

Создание такого аппарата на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. В 2019-м на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен его макет, а позже на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика работы в космосе.

Ранее Ruposters писал, что разрабатываемый отечественными учеными ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной.

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По материалам: uposters.ru

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