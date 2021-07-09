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"Ростех" успешно протестировал беспилотную "Армату", но производить ее не будет

"Ростех" успешно протестировал беспилотную "Армату", но производить ее не будет

Первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что танк "Армата" удалось превратить в "беспилотник" — тестовые испытания окончились успешно. Тем не менее производить такую машину в концерне не планируют.

В интервью газете "Красная звезда" Артяков пояснил: на беспилотной "Армате" обкатываются технологии, но изначально танк разрабатывался в качестве обитаемого, и даже опытный образец в основном используется с экипажем.

Хорошо известный танк "Армата" изначально проектировался как управляемая экипажем машина. Но уровень современных технологий сегодня позволяет превратить его в беспилотник — соответствующие тесты мы проводили, и они оказались успешными.

Представитель корпорации добавил, что работы ведутся над автоматизацией управления и боя — экипажу танка достаточно "приблизительно навести орудие на цель", а дальше к делу подключается электроника и искусственный интеллект. Расстояние до цели и необходимые параметры выстрела определяются автоматически.

Т-14 "Армата" — платформа, представленная свыше 10 лет назад, однако до сих пор не запущенная в массовое производство. Широкой публике танк впервые показали в 2015 году, тогда же была изготовлена опытная партия. С тех пор неоднократно сообщалось о начале поставок в войска, однако до сих пор это официально не подтверждено. Сравнительно недавно утверждалось, что первые серийные "Арматы" должны поступить на вооружение до конца 2021 года, затем срок был перенесен на 2022 год. Эксперты считают главной причиной происходящего производственные проблемы и высокую стоимость модели.

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По материалам: uposters.ru

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