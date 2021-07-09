Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Рукавишникова: проект МВД о мигрантах сделает многие процедуры более понятными

Рукавишникова: проект МВД о мигрантах сделает многие процедуры более понятными

Рукавишникова: проект МВД о мигрантах сделает многие процедуры более понятными

19:25  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова считает, что разработанный Министерством внутренних дел законопроект, предусматривающий изменения в миграционных правилах, включая отказ от разрешения на временное проживание, сделает многие процедуры для мигрантов более понятными.

Сенатор отметила, что документом предлагается реформа правил и регламентов срочного и бессрочного пребывания иностранных граждан на территории России с различными целями, начиная от трудоустройства и заканчивая лечением. «Многие процедуры предлагается упростить, сделать более понятными и прозрачными, в том числе для тех людей, для которых русский язык не является родным», — цитирует ТАСС ее слова.

Рукавишникова уверена, что очень важно при этом максимально использовать цифровые технологии как для подачи документов иностранцами в органы госвласти по вопросам миграции, так и для их правового просвещения.

«В любом случае серьезная реформа правил пребывания иностранцев на территории Российской Федерации должна найти свое отражение на портале правового просвещения, разработкой которого занимается Минюст. Цифровые технологии должны быть задействованы в полном объеме, чтобы мы не просто переименовали и насытили новым смыслом правовые режимы для мигрантов, но и досконально разъяснили суть изменений пребывающему в нашу страну иностранному гражданину», — подчеркнула парламентарий.

По ее оценке, процедуры общественного обсуждения, принятия и реализации этого законопроекта потребуют постоянного информационного сопровождения.

Возможности цифрового профиля для трудовых мигрантов предложили расширить


Ранее в четверг «Парламентская газета» сообщила о подготовке МВД законопроекта с предложением отказаться от разрешения на временное проживание и ввести три миграционных режима пребывания в стране для иностранцев. Ведомство также предлагает ввести на территории России правоохранительный режим контролируемого пребывания для иностранных граждан, которые безосновательно находятся в стране, для предупреждения совершения ими новых правонарушений.

Межведомственная комиссия при МВД будет принимать решение о предоставлении права на постоянное проживание иностранного гражданина на территории России. Документом предусмотрено появление электронных реестров трудовых мигрантов и работодателей, а также обязанность для прибывших в РФ на долгий срок в течение месяца пройти тест на наркозависимость и ВИЧ-инфекцию.


#мигранты #работа

Ещё материалы: Ирина Рукавишникова


33
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Канны-2021: обсуждаем роскошные вечерние образы Джоди Тернер-Смит, Изабель Гулар, Тильды Суинтон и других
Канны-2021: обсуждаем роскошные вечерние образы Джоди Тернер-Смит,
ЕС хочет создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег
ЕС хочет создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием
МВД хочет отменить разрешение на временное проживание иностранцев в России
МВД хочет отменить разрешение на временное проживание иностранцев в
В Республике Алтай почти 800 школьников прошли обучение в «Кванториуме»
В Республике Алтай почти 800 школьников прошли обучение в
В Тамбовской области в рамках плана «Десятилетие детства» пройдет около 100 мероприятий
В Тамбовской области в рамках плана «Десятилетие детства» пройдет
Центр цифрового образования «IT-куб» откроется осенью в Якутске
Центр цифрового образования «IT-куб» откроется осенью в Якутске
Иван Янковский и Диана Пожарская показали фотографии с прогулки с новорожденным сыном
Иван Янковский и Диана Пожарская показали фотографии с прогулки с
Российский космобуксир "Зевс" получит возможность уничтожать спутники лазером
Российский космобуксир "Зевс" получит возможность
В Египте завершены раскопки второй «Солнечной ладьи» фараона Хеопса
В Египте завершены раскопки второй «Солнечной ладьи» фараона Хеопса
Стартовал летний лагерь «Каникулы в IT-Cube. Пенза»
Стартовал летний лагерь «Каникулы в IT-Cube. Пенза»
«Марафон правильного питания» пройдет в Тамбовской области
«Марафон правильного питания» пройдет в Тамбовской области
В 15 регионах в этом году откроются Центры опережающей профессиональной подготовки
В 15 регионах в этом году откроются Центры опережающей

Топ на сегодня

Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи на премьере фильма "Тихий омут"
Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра
Канны-2021: Тильда Суинтон с дочерью Онор на премьере фильма "Сувенир: Часть 2"
Канны-2021: Тильда Суинтон с дочерью Онор на премьере фильма
В Госдуме назвали сегодняшнее открытие последнего участка ЦКАД свидетельством выполнения обещаний "Единой России" и Собянина
В Госдуме назвали сегодняшнее открытие последнего участка ЦКАД
Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный завод, - Time
Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный
Канны-2021: Шарлотта Генсбур вместе со своей матерью Джейн Биркин на фотоколле фильма "Джейн глазами Шарлотты"
Канны-2021: Шарлотта Генсбур вместе со своей матерью Джейн Биркин на

Еще по теме

Рукавишникова предложила дать пошаговые инструкции для пользователей цифровых госсервисов
Рукавишникова выразила соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина
Рукавишникова предложила наказывать за «трэш-стримы»
Какие изменения могут внести в КоАП по просьбе регионов?