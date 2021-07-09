Рукавишникова: проект МВД о мигрантах сделает многие процедуры более понятными

Лидия Мартынова

19:25 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова считает, что разработанный Министерством внутренних дел законопроект, предусматривающий изменения в миграционных правилах, включая отказ от разрешения на временное проживание, сделает многие процедуры для мигрантов более понятными.

Сенатор отметила, что документом предлагается реформа правил и регламентов срочного и бессрочного пребывания иностранных граждан на территории России с различными целями, начиная от трудоустройства и заканчивая лечением. «Многие процедуры предлагается упростить, сделать более понятными и прозрачными, в том числе для тех людей, для которых русский язык не является родным», — цитирует ТАСС ее слова.

Рукавишникова уверена, что очень важно при этом максимально использовать цифровые технологии как для подачи документов иностранцами в органы госвласти по вопросам миграции, так и для их правового просвещения.

«В любом случае серьезная реформа правил пребывания иностранцев на территории Российской Федерации должна найти свое отражение на портале правового просвещения, разработкой которого занимается Минюст. Цифровые технологии должны быть задействованы в полном объеме, чтобы мы не просто переименовали и насытили новым смыслом правовые режимы для мигрантов, но и досконально разъяснили суть изменений пребывающему в нашу страну иностранному гражданину», — подчеркнула парламентарий.

По ее оценке, процедуры общественного обсуждения, принятия и реализации этого законопроекта потребуют постоянного информационного сопровождения.

Возможности цифрового профиля для трудовых мигрантов предложили расширить

Ранее в четверг «Парламентская газета» сообщила о подготовке МВД законопроекта с предложением отказаться от разрешения на временное проживание и ввести три миграционных режима пребывания в стране для иностранцев. Ведомство также предлагает ввести на территории России правоохранительный режим контролируемого пребывания для иностранных граждан, которые безосновательно находятся в стране, для предупреждения совершения ими новых правонарушений.

Межведомственная комиссия при МВД будет принимать решение о предоставлении права на постоянное проживание иностранного гражданина на территории России. Документом предусмотрено появление электронных реестров трудовых мигрантов и работодателей, а также обязанность для прибывших в РФ на долгий срок в течение месяца пройти тест на наркозависимость и ВИЧ-инфекцию.

#мигранты #работа

Ещё материалы: Ирина Рукавишникова

33