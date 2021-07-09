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Стартовал летний лагерь «Каникулы в IT-Cube. Пенза»

Стартовал летний лагерь «Каникулы в IT-Cube. Пенза»

Стартовал летний лагерь «Каникулы в IT-Cube. Пенза», сообщает Министерство образования Пензенской области. 

Центр цифрового образования «IT-куб» начал работу в 2020 году на базе Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж). Центр создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В течение 15 дней ребята от 8 до 17 лет будут изучать пять направлений с перерывами на мастер-классы.

В лагере имеются четыре летние программы: «IT-MIX», «START UP», «WEB-разработка» и «Мобильная разработка». 

Программы «IT-MIX» и «START UP» включают в себя три IT-направления: «3D-моделирование»,  «Программирование роботов» и «Разработка VR/AR-приложений». 

«WEB-разработка» подразумевает три недели занятий, в рамках которых обучающиеся получают базовые навыки работы с языками программирования HTML и CSS.

«Мобильная разработка» – это три недели занятий, во время которых ребята приобретают базовые навыки разработки мобильных приложений под Android. Школьники научатся создавать собственное приложение с нуля.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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