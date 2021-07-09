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У иностранных фондов появятся доверительные собственники

У иностранных фондов появятся доверительные собственники

Тема: Какие законы вступают в силу


01:07  Автор: Дмитрий Литвинов



В законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, вводятся понятия «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор». Соответствующий закон вступает в силу 9 июля.

Доверительным управляющим иностранной структуры без образования юрлица признают гражданина или компанию, наделённых правом управлять деньгами или иным имуществом структуры для получения прибыли. Также установлено понятие «протектор» — человек или организация, которая вправе контролировать действия доверительного управляющего или участвовать в работе компании.

Доверительные управляющие смогут применять меры по блокированию средств или иного имущества, организовывать внутренний контроль, хранить информацию в отношении своих клиентов.

Работу доверительных собственников иностранных структур отрегулируют


Кроме того, документ уточняет перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юрлица. Это позволит обеспечить сбор данных о протекторе и выгодоприобретателе. Организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом, до приёма на обслуживание траста или иной иностранной структуры без образования юрлица должны будут установить фамилию, имя, отчество или наименование её протекторов и место их нахождения.

Действовавшие ранее нормы не требовали проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования, если лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юрлица. К таким структурам относятся фонды, партнёрства, трасты.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#деньги #персональные данные


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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