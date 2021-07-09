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В 15 регионах в этом году откроются Центры опережающей профессиональной подготовки

В 15 регионах в этом году откроются Центры опережающей профессиональной подготовки

В этом году в 15 субъектах Российской Федерации готовятся к открытию 15 Центров опережающей профессиональной подготовки, в колледжах и техникумах появятся также и новые мастерские. Об этом сообщил первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев на Всероссийском совещании с региональными министрами образования, информирует Минпросвещения России.

«В этом году проделана большая работа в учреждениях СПО, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Важнейшее направление работы – синхронизация системы подготовки кадров в СПО и конкретных запросов экономики субъектов Федерации», – сказал Александр Бугаев.

Он отметил, что для оперативного реагирования системы СПО на потребности рынка труда были проведены мероприятия, связанные с разработкой макета нового ФГОС.

15 августа завершается приём документов в учреждения СПО. Предусмотрено два варианта подачи документов – как в очной, так и в электронной форме. Соответствующие рекомендации направлены в регионы. В прошлом году порядка 60% выпускников 9-х классов выбрали для продолжения образования организации системы СПО.

Александр Бугаев обратил внимание на запуск программы «Профессионалитет», которая подразумевает новые подходы к управлению колледжами и учебным процессом и условиям для синхронизации запросов.

«Программа «Профессионалитет» запустит в системе важные перемены, поможет привести систему среднего профессионального образования и подготовки кадров в соответствие с реальными запросами экономики», – констатировал Александр Бугаев.

Экспериментальная программа «Профессионалитет» запускается Министерством просвещения России и содержит три ключевые инициативы. Первая – вовлечение отраслевых партнёров в подготовку кадров для системы среднего профессионального образования. Второе – введение нового уровня образования «Профессионалитет», оптимизация сроков обучения до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх лет для более технологичных. И третье – трансформация колледжей в «Место новых стартов», то есть создание на базе колледжей коворкинг-пространств, центров молодёжных стартапов, волонтёрства, совместных общественных проектов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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