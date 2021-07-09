В Архангельской области стартовал дополнительный отбор участников программы «Земский учитель»

Лидия Мартынова

В Архангельской области стартовал дополнительный отбор участников программы «Земский учитель», сообщает сетевое издание DVINANEWS со ссылкой на Министерство образования Архангельской области.

Заявки необходимо подать до 10 августа 2021 года.

«С 11 июля мы начинаем дополнительный конкурсный отбор. Открыты вакансии учителей иностранного языка, математики, физики, истории, русского языка и литературы в школах 16 муниципальных образований Архангельской области. Отмечу, что выплатой в один миллион рублей участники программы «Земский учитель» могут распоряжаться по своему усмотрению», – сообщил министр образования Поморья Олег Русинов.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.