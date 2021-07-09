В «Артеке» готовятся к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

Влада Некрасова

В рамках седьмой смены «Артек – восьмое чудо света» артековцы приняли участие в акции «На парусах против ветра», посвящённой подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Памятная дата будет отмечаться в России 9 июня 2022 года, информирует Минпросвещения России.

В течение смены артековцы знакомятся с морским делом: ребята изучают историю российского флота, демонстрируют знание русской семафорной азбуки, азбуки Морзе, швартовки, а также такелажа. Ребята смогут совершить морской поход на исторической копии ботика Петра Великого. Ботик был усовершенствован участниками профильной программы Молодёжной морской лиги. В 2019 году судно было спущено на воду и с тех пор служит юным морякам со всей страны.

В ходе серии тематических мероприятий ребята вышли в море на шхуне «Святая Татьяна» под алыми парусами, соревновались в гонках на шлюпках Ял-6 и на швертботах «Оптимист». Ребята отмечают, что знать историю очень важно, особенно если речь идёт об истории флота и великой фигуре нашей истории – Петре I.