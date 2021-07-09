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В Египте завершены раскопки второй «Солнечной ладьи» фараона Хеопса

В Египте завершены раскопки второй «Солнечной ладьи» фараона Хеопса

Издание Ahram Online сообщила о завершении работ японских и египетских археологов по извлечению из тайника возле пирамиды Хеопса деревянной ладьи.

В 1954 году археолог Камаль Аль-Маллах обнаружил подземную камеру, высеченную в скале у подножия пирамиды Хеопса. Ее закрывали сорок массивных блоков известняка. Когда ученые проникли внутрь, они увидели, что там хранится в разобранном виде корабль. Подъем на поверхность 1224 деталей занял около 20 месяцев. Затем под руководством египтолога Ахмеда Юсуфа Мустафы 13 лет продолжалась сборка корабля. В результате перед учеными предстала ладья из ливанского кедра, длина которой была 43,3 метра, а ширина — 5,6 метра. Она известна как «Солнечная ладья», так как сопоставляется с мифом о боге Ра, путешествующем в ладье. Возможно, она доставила в Гизу тело фараона для погребения.

Камаль Аль-Маллах обнаружил и вторую подземную камеру, но она оставалась неисследованной до 1983 года, когда археологи подтвердили, что там тоже находится корабль, но меньшего размера. Только в 2011 году египетские и японские ученые начали постепенный подъем ее частей. Теперь Исса Зидан, генеральный директор по вопросам реставрации в Большом египетского музее в Гизе и руководитель реставрационных работ второй ладьи, объявил, что основной этап раскопок завершен. Почти 1700 деревянных деталей были извлечены из 13 слоев внутри тайника и задокументированы, а также завершена первоначальная реставрация большинства из них. По словам Иссы Зидана, 1343 экспоната уже переданы в Большой Египетский музей, где ведется подготовка к началу второго этапа, включающего в себя окончательные реставрационные работы, а также проведение необходимых исследований для сборки «Солнечной ладьи». После этого она будет выставлена с первой ладьей внутри специального здания, которое сейчас строится в Большом египетском музее.

Главный представитель египетского офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Омура Йосифуми объявил, что агентство предоставит грант в размере трех миллионов долларов для завершения окончательных реставрационных работ и сборки ладьи для ее демонстрации в музее. Ранее JICA выделило два миллиона долларов на проведение раскопок.

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По материалам: polit.ru

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