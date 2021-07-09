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В Госдуме назвали сегодняшнее открытие последнего участка ЦКАД свидетельством выполнения обещаний "Единой России" и Собянина

В Госдуме назвали сегодняшнее открытие последнего участка ЦКАД свидетельством выполнения обещаний "Единой России" и Собянина

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов отметил, что запуск последнего участка ЦКАД свидетельствует о выполнении обещаний со стороны коллег по партии "Единая Россия" — мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора МО Андрея Воробьева.

"Наши коллеги по партии, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, называли 2021 год как год окончательного запуска всех участков ЦКАД, и, как мы видим, традиционно все сделано в срок. Последний участок автодороги открыт 8 июля", — отметил он.

По словам Пахомова, появление крупных транспортных объектов всегда становится драйвером развития прилегающих территорий, способствует росту их инвестиционной привлекательности.

"Любая дорогая "обрастает" дополнительной инфраструктурой: гостиницы, заправки, пункты общественного питания и техобслуживания — все это и многое другое дает рабочие места людям и в итоге способствует росту экономики в регионе. Не зря глава правительства в качестве одного из условий восстановления экономики страны называет именно крупные инфраструктурные стройки", — сказал он.

Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Магистраль начали строить в 2014 году. Дорога протяженностью 336 км проходит в 50 км от МКАД и соединяет 13 федеральных трасс, 18 развязок, проходит по территории Москвы и Подмосковья. Она платная (на протяжении 260 км), но шлагбаумов нет: если у машины транспондер, плата снимается сразу, если нет, водитель должен внести деньги в определенное время. Разрешенная скорость движения — 110 км/ч.

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По материалам: uposters.ru

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