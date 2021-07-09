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В Крыму отметили 250-летие похода Русской армии Долгорукова

В Крыму отметили 250-летие похода Русской армии Долгорукова

14:23  Автор: Александр Мащенко



В Симферополе отметили 250-летие Крымского похода Русской армии князя Василия Долгорукова-Крымского, который в ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 годов положил начало вхождению полуострова в состав России.

Торжественные мероприятия, в которых приняли участие председатель Государственного совета республики Владимир Константинов и член Совета Федерации Сергей Цеков, прошли у Долгоруковского обелиска, установленного в честь полководца в центре крымской столицы в 1842 году.


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По словам Владимира Константинова, день победоносного завершения Крымского похода Русской армии в 1771 году — это важное событие в русской истории полуострова.

«Крымчане на протяжении многих лет помнят и чтят эту дату, понимая ее значение для судьбы Российской империи и сегодняшней судьбы Крыма. Такие памятные дни стали частью крымского менталитета, ведь патриотизм и состоит в неразрывной связи событий прошлого и настоящего, в гордости за величие и славную историю нашего народа. Перед нами сегодня стоит много важных задач, среди которых и ликвидация последствий паводков, и борьба с пандемией, но даже в такие непростые времена нужно поддерживать связь времен и поколений», — цитирует политика пресс-служба регионального парламента.


#Крым #история

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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