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В Литве военные разогнали встречу президента с премьером Испании из-за "вторжения" ВВС России

В Литве военные разогнали встречу президента с премьером Испании из-за "вторжения" ВВС России

Во время визита премьер-министра Испании Педро Санчеса на базу НАТО в Литве и его выступления вместе с местным президентом Гитанасом Науседой произошло ЧП: военные остановили пресс-конференцию и начали готовить стоявший на фоне истребитель к взлету. Предположительно это случилось из-за полета российских летчиков над Балтикой.

"В международном воздушном пространстве над Балтийским морем у границы Литвы службами слежения были зафиксированы два воздушных судна без согласованного полетного плана, которые не поддерживали связь с наземным центром управления полетами, — рассказал пресс-офицер вооруженных сил, капитан Андрюс Дилда. — Была задействована воздушная полиция".

Представитель ВС Литвы уточнил, что подобное сопровождение — рутинная процедура, это происходит иногда по несколько раз в день. Поскольку у страны нет собственной авиации, контроль над ее небом осуществляют страны НАТО. На базах Зокняй и Эмари (Эстония), в частности, пребывает контингент ВВС Испании.

Комментариев по поводу инцидента с российской стороны пока не поступало.

Как сообщал Ruposters, ранее литовцы решили привлечь эстонцев к борьбе с нелегалами на границе с Белоруссией.

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По материалам: uposters.ru

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