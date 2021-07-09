В приемную комиссию УлГПУ имени И.Н. Ульянова подано свыше 5 тысяч заявлений

Влада Некрасова

В приемную комиссию Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова подано свыше 5 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба вуза.

Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются иностранные языки и естественные науки: география, биология, химия; по психолого-педагогическому направлению – практическая психология, социальная педагогика и психология; среди непедагогических образовательных программ – логопедия, юриспруденция, постановка и продюсирование культурно-досуговых программ, культурный туризм и экскурсионная деятельность, декоративно-прикладное искусство и дизайн.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.