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В Республике Алтай почти 800 школьников прошли обучение в «Кванториуме»

В Республике Алтай почти 800 школьников прошли обучение в «Кванториуме»

В Республике Алтай почти 800 школьников прошли обучение в «Кванториуме» Минпросвещения России, сообщает сетевое издание «Новости Горного Алтая».

Технопарк был открыт в Горно-Алтайске в 2019 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

«В регионе ведется системная работа по ознакомлению детей с направлениями «Кванториума» и их вовлечению в систему дополнительного образования. Городские школьники и школьники из близлежащих населенных пунктов активно посещают различные экскурсии и мастер-классы, проводимые на базе «Кванториума-04». Ребята из отдаленных сельских местностей получили дополнительную возможность познакомиться с техническими и инженерными профессиями благодаря мобильному технопарку, который функционирует в рамках нацпроекта «Образование» с 2020 года», – сообщила заместитель директора Республиканского центра дополнительного образования Наталья Герасимова.

За первое полугодие в детском технопарке «Кванториум-04» прошли обучение более 3 тысяч детей, в мобильном технопарке – порядка 4,7 тысячи детей.

«В технопарке созданы все условия для ускоренного технического развития детей: новейшее оборудование, наиболее эффективные формы обучения, высококвалифицированный преподавательский состав, в целях развития профессиональных компетенций 11 педагогов детского технопарка в июне – июле прошли обучение на курсах повышения квалификации по программам, разработанным федеральным оператором», – уточнила Наталья Герасимова.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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