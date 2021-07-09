В Республике Тыва в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб»

Лидия Мартынова

В Республике Тыва в этом году будет создан центр цифрового образования «IT-куб», сообщает сетевое информационное агентство «Тува-онлайн».

Он появится на базе Тувинского техникума информационных технологий.

«IT-куб» – это центр образования для детей от 7 до 18 лет по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Уже в этом учебном году благодаря нацпроекту «Образование» в нашей республике впервые откроется такой центр. Он почти готов стартовать, на сегодня завершена поставка 79 ноутбуков для центра», – сообщила начальник отдела проектного управления и аналитики Министерства образования и науки Республики Тыва Алена Шожул-Оол.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.