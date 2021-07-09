В России хотят сформировать неснижаемый запас интервенционного фонда зерна

Алексей Вольцев

20:41 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Министерство сельского хозяйства предлагает создать неснижаемый запас интервенционного фонда зерна в размере трех миллионов тонн, а запасы белого сахара — в 250 тысяч тонн. Об этом говорится в материалах ведомства к проекту постановления правительства о внесении изменений в правила приобретения сельхозпродукции в рамках интервенций, передает ТАСС.

Закупка зерна и сахара в интервенционный фонд может пройти в 2022-2023 годах при благоприятных рыночных условиях, говорится в документе.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что ведомство регулярно выходит с предложением создать интервенционный фонд на новых условиях, в том числе, для того, чтобы продавать зерно по рыночной цене в периоды сильной волатильности исключительно для внутреннего рынка для переработки. По ее словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить разумную цену на социально значимые продукты: хлеб и муку.

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Интервенционный фонд существует для проведения товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Этот механизм действует в России с 2001 года. Государство для поддержки производителей приобретает зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных — продает, чтобы не допустить роста цен. Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились для урожая 2016 года.

5 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил, что правительство обсуждает возможность восстановления интервенционного фонда по зерну и, возможно, по сахару. По его словам, создание подобных фондов является непростой задачей, поскольку предполагает вмешательство государства в рыночные механизмы. «Это надо делать очень тонко, не поломав ценовые пропорции. Но это общемировая практика, такого рода вмешательства, других способов борьбы с ценами человечество не придумало», — заявил Белоусов.

#сельское хозяйство #торговля

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