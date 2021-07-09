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В Тамбовской области в рамках плана «Десятилетие детства» пройдет около 100 мероприятий

В Тамбовской области в рамках плана «Десятилетие детства» пройдет около 100 мероприятий

В Тамбовской области в рамках плана «Десятилетия детства» пройдет около 100 мероприятий, сообщает Администрация Тамбовской области. 

Они сгруппированы по нескольким направлениям, охватывающим такие вопросы, как образование, здоровье детей, их благополучие, качество жизни. Большое внимание уделено воспитанию и всестороннему развитию ребенка. Вырастет число детских мероприятий в области финансовой грамотности, творчества, культуры и спорта. Увеличится и количество детей, участвующих в конкурсных и олимпиадных движениях. В числе мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры детства, – повышение уровня информационной и цифровой грамотности детей, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. Кроме того, предусмотрено развитие деятельности муниципальных опорных площадок по работе с детьми группы риска, инфраструктуры дополнительного образования в рамках нацпроекта «Образование». Также в плане предложены меры по защите детей, оставшихся без попечения родителей.

2018–2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства в соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства.

# Общество
По материалам: edu.ru

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