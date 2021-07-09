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Встреча с аборигенами, гейзеры, вулкан, шаманы: Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым путешествует по Камчатке

Встреча с аборигенами, гейзеры, вулкан, шаманы: Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым путешествует по Камчатке

Несколько дней назад 42-летняя Елена Летучая и ее 44-летний супруг Юрий Анашенков отправились в отпуск. Для летнего отдыха они выбрали не недавно открывшуюся для россиян Турцию или курорты Краснодарского края, а менее популярное направление. Елена с мужем пустились в увлекательное путешествие по Камчатке, о котором она мечтала уже давно.


Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым

Первым делом пара отправилась на встречу с коренным народом полуострова — коряками. Там Елена узнала, как раньше жили кочевые аборигены, а потом переоделась в их национальную одежду из оленьей кожи и провела традиционный обряд на отгнание злых духов.

Путешествие началось ярко и весело! Рядом со мной представители многочисленного коренного народа полуострова — коряки. Кочевые аборигены занимались пушным промыслом и оленеводством, перегоняя стада оленей с пастбища на пастбище. Мясо копытных служило им основной пищей, из костей и рогов животных коряки изготавливали орудия труда и предметы быта, а из оленьих шкур шили одежду и легкие переносные яранги,

— поделилась путевыми заметками в своем инстаграме Елена.



 


После этого Елена и Юрий отправились на вертолетную прогулку, во время которой смогли с высоты птичьего полета осмотреть вулканы, гейзеры и остальные красоты полуострова. Летучей удалось снять на видео процесс извержения Карымского вулкана на Камчатке — своим подписчикам телеведущая призналась, что вживую это было поистине завораживающее зрелище.


Юрий Анашенков и Елена Летучая

 



 


Вчера Елена и Юрий побывали на термальных источниках высоко в горах, где телеведущей удалось сделать несколько фотографий в бикини на фоне завораживающего дух вида. В комментариях под этими фото Летучая рассказала, что во время купания вода в источнике была горячей, хотя температура воздуха при этом была довольно низкой.


Елена Летучая



 


Сегодня Елена и Юрий продолжают исследовать полуостров и любоваться его природными красотами. Своими впечатлениями от поездки телеведущая не забывает делиться в сторис в режиме реального времени.


Елена Летучая и Юрий Анашенков




# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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