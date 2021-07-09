Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Вадим Карасев

Благодаря гороскопам получится просчитывать свои действия наперед и определяться с планами на ближайшее время. Рекомендации астрологов, отраженные в женском гороскопе, помогут представительницам всех Знаков Зодиака провести очередную неделю июля успешно.

На этой неделе энергетика звезд и планет не доставит больших хлопот, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представительницам Знаков Зодиака верно расставлять приоритеты, чтобы выполнить запланированные дела в срок и не жалеть о зря потраченном времени. В период с 12 по 18 июля удача будет на стороне активных личностей, которые не боятся брать судьбу в свои руки.

Женщина-Овен

У женщин-Овнов на этой неделе будет прекрасная возможность успеть все и сразу. Астрологи указывают на благоприятную неделю, когда сил будет в избытке, и женщинам этого Знака стоит заранее составить план действий, чтобы не упустить из виду ничего, что помешало бы воплощению в жизнь смелых планов и идей. Повезет огненным дамам и в любви, но для этого придется потрудиться: спешка и напор могут спугнуть потенциальных партнеров, которые будут попросту бояться активности.

Женщина-Телец

Женщинам-Тельцам астрологи рекомендуют настроиться на волну оптимизма. Энергетика звезд и планет на этой неделе ничем не навредит, а значит, начинается период, когда любые сложности будут по плечу. Дамам важно тренировать интуицию, чтобы слышать внутренний голос в нужную минуту и оказываться в нужном месте в нужное время. Женщинам этого Знака можно смело идти навстречу мечте и не сомневаться в том, что судьба будет к ним благосклонна. Перемены к лучшему не заставят себя ждать, если быть к ним готовыми.

Женщина-Близнецы

Женщины-Близнецы почувствуют ветер перемен, и астрологи рекомендуют им не бояться менять себя и свое отношение к происходящему. На этой неделе появится возможность освободиться от проблем и забот и найти в себе силы для решения сложных вопросов. Астрологи рекомендуют представительницам этого Знака настроиться на успех, чтобы хорошее настроение сопровождало их ежедневно и дарило им силы для привлечения в жизнь позитивных событий. Благодаря умению находить обоюдовыгодные решения Близнецы смогут преуспеть в любой сфере жизни.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений, которые помогут защититься от злых людей и их пристального внимания. Эта неделя будет не самой простой, однако привлечь успех не составит труда, если верить в свои силы и не расстраиваться по пустякам. Залогом позитивных перемен станет умение хранить планы в тайне ото всех, а также внимание к деталям. Преуспеть в выбранном деле получится и благодаря предчувствиям — интуиция будет на высоте, и женщинам-Ракам не стоит игнорировать подсказок внутреннего «я».

Женщина-Лев

У Львиц на этой неделе не будет причин для расстройств, однако энергетика планет будет раз за разом возвращать мысли к не самым приятным событиям из прошлого, что может не лучшим образом сказаться на настроении. Астрологи рекомендуют Львицам работать над собой, чтобы настроение было отличным. На волне позитива будет гораздо проще бороться с превратностями судьбы и добиваться успехов не только в делах, но и в личной жизни. Повезет и тем представительницам Знака, которые умеют держать себя в руках.

Женщина-Дева

У Дев начинается период, когда звезды и планеты будут дарить им созидательную энергетику. Направлять ее стоит в русло улучшений, и астрологи рекомендуют начать борьбу с дурными пристрастиями. Девы смогут обрести контроль над обстоятельствами, если перестанут поддаваться желанию отложить решение сложных вопросов в долгий ящик и будут внимательны к тому, что происходит вокруг. Знаки Вселенной помогут не ошибиться с выбором пути и укажут направление к успеху.

Женщина-Весы

У женщин-Весов на этой неделе появится прекрасная возможность избавиться от любого негатива. Астрологи рекомендуют работать по всем фронтам: очищать сознание от блоков и создавать защиту от токсичных людей. Такая тактика поможет справиться с неприятностями в разы быстрее, почувствовать уверенность в себе и своих силах и без труда давать отпор обидчикам. Женщинам этого Знака повезет и в личной жизни, особенно если речь идет о поиске второй половинки. Сильные амулеты помогут привлечь любовь и счастье в короткий срок.

Женщина-Скорпион

У женщин-Скорпионов неделя будет наполнена приятными событиями, если они перестанут принижать свои достоинства и притягивать неудачи неуместными фразами. Уверенность в себе и хорошее настроение помогут преодолеть временные преграды на пути к счастью. Астрологи рекомендуют женщинам этого Знака не откладывать важных дел — будние дни прекрасно подходят как для физического, так и для умственного труда. На выходных Скорпионы почувствуют желание побыть в уютной атмосфере, а значит, можно провести время в кругу родных.

Женщина-Стрелец

Представительницам этого созвездия астрологи рекомендуют сосредоточиться на своем внутреннем мире. На этой неделе у них появится возможность переосмыслить многое, завершить токсичные отношения и найти для себя путь, который приведет к личному счастью. Путь не будет тернистым, если не слушать мнения со стороны и доверять своей интуиции. Внутренний голос, усиленный влиянием звезд и планет, поможет не только решить сложные вопросы, но и обрести гармонию с собой и внешним миром.

Женщина-Козерог

У женщин-Козерогов начнется период, когда внимание можно сосредоточить на сфере отношений. Астрологи рекомендуют не терять времени зря, укреплять отношения в парах или активно привлекать в жизнь любовь. Не промахнуться с выбором второй половинки Козерогам поможет внимание: по походке будет проще определить характер понравившегося человека. Опасаться женщинам-Козерогам стоит лишь завистников и недоброжелателей, от которых, впрочем, не составит труда защититься благодаря технике «Огненный щит».

Женщина-Водолей

На этой неделе главными врагами женщин-Водолеев будут негативные установки. Астрологи рекомендуют поработать над собой, чтобы избавиться от блоков сознания, мешающих привлечению счастья. Справиться с плохим настроением или стрессом помогут не только духовные практики, но и творческая активность. Благодаря арт-терапии получится обрести внутреннюю гармонию, а также генерировать новые идеи, которые в будущем могут принести не только прибыль, но и славу.

Женщина-Рыбы

На этой неделе женщины-Рыбы смогут обрести гармонию и счастье, если перестанут идти на поводу окружения. Энергетика звезд и планет поможет освободиться от внимания манипуляторов, заглянуть в себя и понять, что же на самом деле нужно сделать для привлечения в жизнь позитивных перемен. Астрологи рекомендуют ежедневно работать над самооценкой, чтобы уметь давать отпор излишне наглым людям. Поддержку женщины-Рыбы смогут найти среди близких и преданных друзей.