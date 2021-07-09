Звезда сериала "Корона" Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану, сомневается в своей гендерной идентичности

Вадим Карасев

25-летняя английская актриса Эмма Коррин, известная по роли принцессы Дианы в телесериале "Корона" (The Crown), опубликовала пост в инстаграме, который заставил поклонников сомневаться в ее гендерной идентичности. Актриса не стала явно говорить о желании сменить гендер, ограничившись намеками.

Эмма поделилась тремя черно-белыми фотографиями, на двух из которых ее грудь перетянута боксерскими лентами. Такие приспособления обычно используют трансмужчины для утягивания груди, чтобы она выглядела плоской.





Эмма Коррин





Прическа и в целом образ на фото дает гендерно нейтральный посыл — непонятно, какого пола человек изображен на фотографиях. И как подтверждение догадкам фолловеров — подпись к фотографиям:

Незадолго до того, как я купила свой первый биндер, мы с Дэвидом развлекались, используя боксерские ленты. <...> Путешествие только начинается. Впереди много поворотов и изменений, и это нормально. Примите это.





В заключение поста актриса опубликовала список магазинов, где можно приобрести такие товары, как биндеры. Биндеры — это вид утягивающей одежды, которую предлагают специализированные магазины для транслюдей и квир-персон. Это могут быть не только бинты, но и специальные майки и топы.

Также Эмма добавила в шапке профиля информацию о себе, употребив местоимения she/they (она/они).

Пост актрисы вызвал положительную реакцию поклонников — многие комментаторы признались в любви к актрисе. Один из фолловеров, правда, предупредил, что с утягиванием нужно быть осторожным, чтобы не получить проблем со здоровьем.

Ранее поклонники актрисы уже слышали громкие заявления от Эммы. В апреле она опубликовала свое фото в свадебном платье с подписью "Ваша любимая квир-невеста" (квир — термин, обозначающий человека, который не соответствует гетеросексуальной или цисгендерной идентичности. — Прим. ред.). Многие подписчики восприняли этот пост как каминг-аут.









Напомним, что за роль принцессы Дианы в сериале "Корона" актриса получила "Золотой глобус" и премию "Выбор телевизионных критиков" в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале".

Первым новость сообщил блогер Zenitsu98.









Эмма Коррин в роли принцессы Дианы





Эмма Коррин в роли принцессы Дианы