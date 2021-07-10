Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов профессиональной реализации

Вадим Карасев

К выпускникам российских вузов с поздравлениями обратились главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель центрального штаба ОНФ, глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Обращаясь к выпускникам, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева отметила, что у них сегодня есть все для того, чтобы приносить пользу своей стране.

"В качестве пожелания: нельзя себя никогда ограничивать, сдерживать. Надо ставить перед собой амбициозные задачи, которые вы можете сегодня представить. И тогда в вашей жизни появится те самые наставники, которые помогут и подскажут следующий шаг. Конечно, очень важна при взаимодействии с наставником совместная практическая деятельность. Без нее, наверное, не получится дальше развивать то, что должно применяться на благо других. Наверное, это очень важная для каждого профессионала составляющая. Потому что она и дает счастье: когда ты востребован, когда ты реализован, когда рядом люди, которые помогают тебе менять мир к лучшему", — сказала она.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал выпускников медицинских вузов сделать свой вклад в развитие системы здравоохранения.

"Выпускники-медики – дерзайте, двигайтесь вперед, развивайтесь в профессии. Вам очень повезло, перед всем медицинским сообществом сейчас стоит новый вызов – пандемия все расставила на свои места. И я уверен, что, когда вы придете в больницы и поликлиники, система здравоохранения в нашей стране будем меняться вашими силами", – подчеркнул он.

По предложению президента Владимира Путина на XX съезде "Единой России" Денис Проценко и Елена Шмелева были включены в первую пятерку списка партии.

