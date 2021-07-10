Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов профессиональной реализации

Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов профессиональной реализации

К выпускникам российских вузов с поздравлениями обратились главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель центрального штаба ОНФ, глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Обращаясь к выпускникам, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева отметила, что у них сегодня есть все для того, чтобы приносить пользу своей стране.

"В качестве пожелания: нельзя себя никогда ограничивать, сдерживать. Надо ставить перед собой амбициозные задачи, которые вы можете сегодня представить. И тогда в вашей жизни появится те самые наставники, которые помогут и подскажут следующий шаг. Конечно, очень важна при взаимодействии с наставником совместная практическая деятельность. Без нее, наверное, не получится дальше развивать то, что должно применяться на благо других. Наверное, это очень важная для каждого профессионала составляющая. Потому что она и дает счастье: когда ты востребован, когда ты реализован, когда рядом люди, которые помогают тебе менять мир к лучшему", — сказала она.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал выпускников медицинских вузов сделать свой вклад в развитие системы здравоохранения.

"Выпускники-медики – дерзайте, двигайтесь вперед, развивайтесь в профессии. Вам очень повезло, перед всем медицинским сообществом сейчас стоит новый вызов – пандемия все расставила на свои места. И я уверен, что, когда вы придете в больницы и поликлиники, система здравоохранения в нашей стране будем меняться вашими силами", – подчеркнул он.

По предложению президента Владимира Путина на XX съезде "Единой России" Денис Проценко и Елена Шмелева были включены в первую пятерку списка партии.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов профессиональной реализации
Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов
В тиктоке и инстаграме полюбили макияж "глаза Бардо": что это такое и как повторить
В тиктоке и инстаграме полюбили макияж "глаза Бардо": что
Rolls-Royce неожиданно отказался помогать Украине
Rolls-Royce неожиданно отказался помогать Украине
Лунный день сегодня 10 июля 2021 года
Лунный день сегодня 10 июля 2021 года
"Роскосмос" предложил запустить АЭС на Марсе
"Роскосмос" предложил запустить АЭС на Марсе
Канны-2021: обсуждаем уличный стиль Тины Кунаки, Натальи Османн, Кьяры Ферраньи и других
Канны-2021: обсуждаем уличный стиль Тины Кунаки, Натальи Османн,
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Злоумышленники стали чаше красть деньги у россиян через банкоматы
Злоумышленники стали чаше красть деньги у россиян через банкоматы
В сети появился первый официальный кадр продолжения сериала "Секс в большом городе"
В сети появился первый официальный кадр продолжения сериала
В Москве задержали приезжих за подделку освобождающих от вакцинации справок
В Москве задержали приезжих за подделку освобождающих от вакцинации
Тина Кунаки снялась полуобнаженной вместе со своим братом
Тина Кунаки снялась полуобнаженной вместе со своим братом
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Топ на сегодня

Модный дайджест: от временного закрытия бьюти-бренда Ким Кардашьян до новостей со съемок "Секса в большом городе"
Модный дайджест: от временного закрытия бьюти-бренда Ким Кардашьян до
Канны-2021: обсуждаем роскошные вечерние образы Джоди Тернер-Смит, Изабель Гулар, Тильды Суинтон и других
Канны-2021: обсуждаем роскошные вечерние образы Джоди Тернер-Смит,
В приемную комиссию УлГПУ имени И.Н. Ульянова подано свыше 5 тысяч заявлений
В приемную комиссию УлГПУ имени И.Н. Ульянова подано свыше 5 тысяч
Канны-2021: Тина Кунаки, Аня Рубик, Мэгги Джилленхол, Изабель Гулар и другие на премьере фильма "Искушение"
Канны-2021: Тина Кунаки, Аня Рубик, Мэгги Джилленхол, Изабель Гулар и
Мария Кожевникова впервые показала лицо младшего сына
Мария Кожевникова впервые показала лицо младшего сына

Еще по теме

Шмелева рассказала о предложении возглавить избирательный штаб Путина
Сопредседатель избирательного штаба Путина едет в Петербург
В штабе Путина допустили появление у кандидата telegram-канала
Избирательный штаб Путина сформируют за три-четыре дня