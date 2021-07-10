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Древние славянские заклинания и заговоры на деньги и удачу

Древние славянские заклинания и заговоры на деньги и удачу

Каждый славянский заговор — это не просто слова, но и обращение к силам природы и богам. Древние заклинания используются и по сей день, и с их помощью любой человек без ритуалов и обрядов сможет изменить свою жизнь к лучшему, привлекая деньги и удачу в нужный момент.


Магия слова известна с древнейших времен, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не забывать о том, что любой заговор обретает силу, если в него верить. С помощью знаний наших предков каждый сможет обрести счастье и без труда достичь новых успехов как в делах, так и в личной жизни.

Славянский заговор на удачу в делах. Перед началом любого дела произносят такой заговор: «Солнце встает, работу начинает, к вечеру на покой уходит, награду получает. Так и я с первыми лучами просыпаюсь, за дела принимаюсь. Мать-Земля силы дает, Солнце удачу дарит». Читать заговор можно в любое время суток, чтобы выполнить запланированные дела в срок и не упустить удачу.

Заговор на деньги. Привлечь финансовое благополучие получится благодаря такому заговору: «Купец товары выставляет, прибыль получает, выручку считает. Все монеты у него под счет да под расчет. Я у него научусь, удачу в деньгах привлеку, по миру без монет звонких не пойду». Его читают, зажав монету в руках. После ее убирают в карман или кошелек, чтобы она привлекала деньги.

Древний заговор на удачу. Заговор читают в светлое время суток, подняв глаза к небу: «Бог Велес в беде не оставит, под покровительство свое возьмет, удачу ко мне приведет. Присмотри, Велесе, за родом моим, без удачи не оставь, беды отступить заставь». После прочтения заговора удача придет в нужный момент.

Славянское заклинание на деньги. В лесу или парке под старый дуб зарывают монету, приговаривая: «Мать — сыра земля тебя выкормила, вырастила, мудрости дала, жизнь вдохнула. Так и ты, дуб-хранитель, мудрости мне передай, деньги беречь научи, богатство привлеки». После этого к дереву прикасаются и благодарят за помощь, берут желудь и относят его домой, чтобы он привлекал финансовые потоки.


Славянский заговор на удачу. Этот заговор читают, положив на землю сумку, портфель или рюкзак: «Матушка-Земля, беды мои сохрани, назад не выпускай, покоя мне дай. Силами поделись, удачу в меня всели, без опеки не оставь. Тебе поклонюсь, счастья наберусь». После прочтения заговора трижды кланяются в пояс и оставляют угощение на земле.

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По материалам: dailyhoro.ru

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