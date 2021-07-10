Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Вадим Карасев

Всем нам хочется быть преуспевающими и богатыми, но не всегда удача на нашей стороне. Чтобы исправить это, ознакомьтесь с советами астрологов на грядущую неделю.

Богатство и бедность приходят к нам из наших мыслей. Недаром говорят, что окружающая нас реальность рождается в наших страхах и мечтах. Старайтесь на этой неделе чаще пользоваться аффирмациями на богатство и успех, чтобы вытеснять вирусные мысли. Звезды сделают наше сознание более гибким, что будет крайне полезным для тех, кто хочет изменить свою жизнь.

Овен

У Овнов возникнут проблемы с удачей. Сильные заговоры на везение станут отличными помощниками в делах, деловых переговорах и в совершении покупок. В целом неделя прекрасно подходит для усердного труда, но лучше пока не начинать новых дел, а сфокусироваться на том, что пока не закончено. Овны смогут произвести нужное впечатление на коллег и потенциальных клиентов. Любая работа, связанная с продажами, пойдет в гору. Усердным Овнам в конце недели можно ждать большого денежного поощрения.

Телец

У Тельцов на этой неделе увеличится энергетический денежный поток. Звезды на их стороне, поэтому удача придет к ним в понедельник и останется с ними до самого конца недели. Можно заниматься покупками, искать новую работу, открывать новый бизнес. Самое главное — не перекладывать ответственность на других людей. Все, что нужно сделать самим Тельцам, лучше делать без чьей-либо помощи. К проблемам стоит относиться философски. Многие неурядицы будут временными, а Тельцы склонны преувеличивать, так что нужно смотреть на все сквозь призму оптимизма.

Близнецы

Близнецам планеты и звезды будут посылать различные знаки судьбы, по которым можно определить верность выбранного ранее пути. Нужно опираться на интуицию и отслеживать странные события, при помощи которых ночные светила будут направлять Близнецов. Это не значит, что нужно с головой окунуться в духовную сторону жизни и искать во всем высший смысл. Это лишь значит, что важно не отвергать вероятность того, что этот высший смысл имеется. Деньги пойдут в руки к тем, кто за ними не гонится и не проявляет жадности.

Рак

У Раков в начале недели может все валиться из рук. Не исключено, что на работе и в делах все пойдет наперекосяк. Чтобы не усугублять ситуацию и не допускать появления проблем, важно оставаться спокойными. Можно также воспользоваться аффирмациями на успешное завершение дел. Также астрологи отмечают, что сохранить и приумножить количество денег Ракам помогут банальные просьбы о помощи. Нет ничего зазорного в том, чтобы попросить о подмоге близкого человека или друга, особенно если дело касается совершения покупок.

Лев

Львам в начале и в конце недели стоит воспользоваться финансовыми оберегами. Они спасут их от лишних и неожиданных трат, помогут обойти стороной недобросовестных продавцов и токсичных людей. Лучше не начинать новых дел, связанных с деньгами. Нужно сфокусироваться на получении новых знаний. Важно стать умнее, мудрее, лучше. Для этого нужно проанализировать свое прошлое и выявить в себе то, что мешает развиваться. Все это поможет Львам в будущем повысить свои доходы и начать правильно относиться к деньгам.

Дева

Существует пять привычек бедных людей, которые мешают разбогатеть тем, кто мечтает об успехе. Такие привычки есть даже у некоторых состоятельных, умных и опытных личностей. Девам необходимо как можно скорее избавиться от них, поскольку вторая половина недели будет временем, когда придется с большой скоростью принимать важные решения и сохранять оптимизм и объективность. Девам под силу изменить себя, ведь это волевые люди. Именно поэтому они смогут сохранить свое финансовое положение в условиях этой непростой недели.

Весы

Притяжение денег — это целый раздел биоэнергетики. Эксперты рассказали о том, какие цвета привлекают финансовую удачу и успех. Весам важно создавать образ на основе тех цветов, которые подходят им в данный момент больше всего. Внешность будет играть первостепенную роль, особенно для тех, кто занимается поисками новой работы, постоянно посещает деловые встречи и нуждается в том, чтобы производить на людей наилучшее впечатление. Весы на этой неделе смогут лучше и больше продавать, эффективнее покупать и уговаривать.

Скорпион

Вторник будет очень опасным днем из-за соединения Венеры и Марса. Это значит, что в этот день Скорпионов может покинуть финансовое везение. Частично вернуть и приумножить его в другие дни помогут сильные заговоры на удачу. Также в середине недели на Скорпионов может напасть ностальгия. Мысли о прошлом не приведут этих людей к деньгам, а, наоборот, отдалят их от успеха. Астрологи считают, что нужно думать о завтрашнем дне и пытаться фокусироваться на том, что происходит сейчас. Выходные можно посвятить шопингу, смене обстановки.

Стрелец

Стрельцы, которые хорошо поработали в конце июня и в самом начале июля, получат повышение и новые финансовые возможности в скором будущем. Есть знаки Вселенной, которые предупреждают о скорой прибыли. Стрельцам стоит следить за ними, чтобы понять, что они сделали правильно в прошлом и что произойдет в скором времени. Кошелек этих людей может стать намного толще. Самое главное — не жадничать и не прятать деньги «под матрас». Нужно направлять финансы на достижение новых целей. Можно вкладывать их в развитие бизнеса, в новые знания.

Козерог

У Козерогов на этой неделе будет очень много дел и забот на работе и в финансовой сфере в целом. Возможно, придется тратить много сил и энергии. Звезды в значительной степени ослабят выносливость этих людей, поэтому для сохранения удачи и продуктивности им стоит избегать встречи с основными ворами жизненной энергии. В период с 12 по 18 июля необходимо больше отдыхать и как можно меньше переутомляться. Если и выбирать работу, то только такую, которая будет наименее затратной в плане нервов и сил. Важно помнить, что всех денег не заработать.

Водолей

Есть три Знака Зодиака, которые ленятся чаще других. Водолеи относятся к ним, но на этой неделе лениться попросту нельзя. Это чревато потерей финансов и появлением проблем. Будет велик риск совершить ошибку, допустить оплошность, которая будет стоить Водолеям очень дорого. При необходимости лучше спросить совета у близких или у коллег. В конце недели этих людей ждет приятный визит — их навестит старый друг или родственник. Этот человек может принести приятные новости, связанные с финансовой или рабочей сферой.

Рыбы

Рыбам стоит пользоваться камнями, привлекающими деньги и удачу. Чем чаще люди этого Знака будут пользоваться различными помощниками, тем проще им будет преодолевать препятствия. Это очень удачная неделя для всех, кто в своей работе имеет дело с числами. Богаче станут бухгалтеры, продавцы, преподаватели математики и других точных наук. В период со среды по пятницу можно совершать крупные покупки: приобретать новую электронику, гаджеты, автомобили. Также полезно будет обновить гардероб.