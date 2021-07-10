Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Вадим Карасев

Гороскопы — лучшие помощники для всех людей, которые стараются быть предусмотрительнее. Они помогают лучше и эффективнее планировать дела и быть на шаг впереди остальных.

Эксперты в области астрологии рассказали о том, какой будет эта неделя с 12 по 18 июля. Они считают, что для большинства из нас она окажется весьма спокойной и размеренной. Это значит, что настало время для духовного роста, принятия новых истин. Постарайтесь ознакомиться с принципами дзен, которые изменят вашу жизнь и представление о том, какой она может быть.

Овен

Овны в середине июля будут крайне удачливы, но звезды не дадут им нечто важное — возможность быстро и эффективно восстанавливать силы и энергию. Научиться делать это помогут шесть полезных способов. Усталость и апатия перестанут быть частым гостем для этих людей, поэтому они смогут больше успевать и совершать больше действий за день. Это не только повысит их эффективность, но и поможет сохранять силы для любовной сферы. Лучшим магнитом для противоположного пола будут скромность, спокойствие и умение держать себя в руках.

Телец

У Тельцов будет очень удачная неделя. Особенно это касается тех, кто будет наблюдателен и осторожен. Нужно следить за знаками Вселенной, предупреждающими об опасности. Интуиция Тельцов и их осмотрительность будут творить чудеса. Также астрологи советуют помнить о том, что в период с 12 по 18 число усидеть на двух стульях не получится. Придется сфокусироваться либо на делах и работе, либо на любви и отдыхе. Успех будет сопутствовать не умеренности, а излишеству. Необходимо полностью отдавать себя тому, чего хочет сердце.

Близнецы

У Близнецов появится очень сильное желание изменить что-то в своей жизни или жизнь в целом. Сделать это можно, не выходя из дома. Для этого стоит помнить о трех главных секретах. Пришло время побороть консервативные взгляды и настроиться на позитивную волну. Нужно мыслить нестандартно, что Близнецы умеют и практикуют. Не желательно ставить ультиматумы близким людям и коллегам. Нужно уметь договариваться, искать компромиссы, особенно 13 июля — в самый неблагоприятный день недели.

Рак

Ракам в середине месяца придется часто встречаться с негативными и токсичными личностями. Заговоры от злых людей помогут чаще обходить их стороной. Если все-таки такая встреча произойдет, снизить негативный эффект от нее поможет спокойствие. Нервное напряжение может вывести Раков из себя, а в таком состоянии легко наделать ошибок. Именно поэтому астрологи рекомендуют оставаться спокойными. Раки — те еще скандалисты, но среди их качеств характера есть умение держать себя в руках. Им и стоит воспользоваться.

Лев

Львам в период с 12 по 18 июля стоит бороться с самым ужасным чувством — виной. Звезды и планеты сейчас в таком положении, при котором представители данного Знака могут стать ведомыми или депрессивными из-за вины. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как это чувство влияет на нашу энергетику. Его влияние на Львов будет в два раза сильнее. Также эксперты пару слов сказали про досуг этих людей. Свободное время лучше проводить рядом с близкими и друзьями. Конец недели подойдет для домашних дел. Они помогут переключить мысли с плохих на хорошие.

Дева

Звезды помогут Девам избавиться от вредных привычек. Например, они помогут им перестать думать негативно. Ускорить этот процесс можно будет при помощи семи важных шагов. Не исключено, что в самый разгар июля Девам придется поставить себе какие-то ограничения. Это будет необходимо для повышения настроения, привлечения удачи. В любовной сфере их ожидает тишь да гладь, а вот в финансовой лучше быть осторожнее. Необходимо перестать тратить деньги, особенно в понедельник, вторник и на выходных.

Весы

Все, что необходимо сделать Весам, — это перестать думать негативно. При наличии отрицательных мыслей вокруг ауры этих людей будет аккумулироваться опасная деструктивная энергия, которая лишит их удачи и хорошего настроения. Семь шагов на пути к новой счастливой жизни помогут избавиться от разрушительного образа мышления. Оптимистичные и добрые Весы смогут произвести наилучшее впечатление на окружающих людей. Также астрологи советуют не перекладывать ответственность за свои провалы на других людей. Так можно лишиться уважения.

Скорпион

Очень часто не звезды и планеты, а мы сами являемся причиной своих неудач. Стоит выделить как минимум пять причин, о которых стоит помнить Скорпионам в период с 12 по 18 июля. В данный отрезок времени эти люди будут свободными от влияния планет, поэтому любые их победы и проигрыши окажутся на их совести. К неурядицам астрологи советуют относиться философски — нужно помнить, что любая проблема — это хороший повод научиться чему-то новому или стать мудрее. На выходных можно с головой окунуться в домашние дела, а в будние дни лучше работать, не покладая рук.

Стрелец

Стрельцам звезды и планеты помогут увидеть будущее или почувствовать его. Важно доверять интуиции, которая подскажет верный путь к решению проблем и подскажет, в чем могут быть причины неурядиц. Полезным будет также простое буддистское гадание. Эта неделя прекрасно подходит для получения новых знаний, обучения. Стрельцам можно смело отправляться в дальнюю дорогу, менять обстановку. Также условия прекрасно подходят для смены работы, поисков новых источников дохода, покупок и продажи ненужных вещей.

Козерог

Козероги будут крайне удачливы в сфере любви и общения. Они станут более проницательными и харизматичными. У них есть все шансы стать примером для подражания для своих детей и друзей. Кто-то точно сможет разглядеть в Козерогах мудрость и силу духа. Ожидается, что эта неделя подарит людям данного Знака много удачи и хорошего настроения. Козероги станут более продуктивными и харизматичными. Стоит остерегаться завистников и недоброжелателей. Спастись от их влияния помогут пять лучших оберегов.

Водолей

Начало недели будет непростым и весьма стрессовым. Избавиться от негатива и нервного напряжения помогут дыхательные практики. Начиная со среды все изменится в лучшую сторону. Водолеи смогут полностью раскрыть свой потенциал в творчестве, финансовых делах, любви. Самый главный враг для них сейчас — ностальгия. Не стоит утопать в мыслях о прошлом. Лучше направить вектор мыслей в будущее, думая о завтрашнем дне, о новых возможностях и шансах изменить настоящее. В таком случае удача будет на стороне Водолеев.

Рыбы

Рыбам стоит преодолеть обиду и перестать вспоминать о чем-то плохом. Людям этого Знака важно ознакомиться с четырьмя стадиями перехода от обиды к мудрости. Нужно научиться прощать и просить прощения у окружающих. Астрологи настоятельно рекомендуют пока временно приостановить дорогостоящие покупки. Будет немалый риск совершить ошибку в процессе шопинга. Рыбы могут наткнуться на недобросовестных людей. Зато в любви удача будет полностью на их стороне. Можно заниматься поисками или проводить больше времени с любимым человеком.