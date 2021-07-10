Губернатор Дмитрий Азаров молодым политологам: "Нужно получать опыт и не бояться"

Вадим Карасев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 9 июля пообщался с участниками III Форума молодых политологов "Дигория" в режиме онлайн. Модератором встречи выступила директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

"Мое ощущение от современных молодых людей? Это мощное поколение, которое точно проведет масштабное изменение вокруг себя и в нашей стране в целом. Это поколение людей образованных, целеустремленных, которые имеют серьезные амбиции и очень мощный энергетический заряд", — обратился Азаров к участникам.



Он выразил надежду, что амбиции, понимание общественного уклада, знание истории России поможет молодым специалистам принять активное участие в политической жизни страны.

"Нужно получать опыт и не бояться. Необходимо учитывать ошибки прошлого и на основе своих знаний определять целеполагание для самореализации, развития нашего общества", — добавил губернатор.

Встреча Азарова и политологов продолжилась в формате "вопрос — ответ". Губернатор рассказал о том, как начинался его карьерный путь, о принципах деятельности губернаторов новой волны, а также обсудил с участниками вопросы молодежной политики, профессиональной реализации и проблему внутренней миграции молодежи.