Инсайдер рассказал, как Оливия Уайлд и Гарри Стайлс проводят отпуск в Италии: "Они явно не скрывают чувств!"

Вадим Карасев

Гарри Стайлс и Оливия Уайлд отдыхают в Италии, и недавно сеть облетели их фотографии, которые сделали итальянские поклонники (нам эти снимки, к сожалению, были недоступны). В портовом городе Порто Эрокле в Тоскане влюбленные посещали местные ресторанчики и прогуливались по набережной. Сейчас же они проводят время на яхте в городке Монте-Арджентарио. 27-летний певец и 37-летняя актриса не отходят друг от друга, целуются, танцуют, загорают и купаются. Свидетель их отдыха рассказал, что происходит между ними.

Они танцевали на палубе, а потом Гарри наблюдал, как Оливия нырнула в воду, чтобы освежиться. После купания он помог ей выйти из воды, держа за руку, и притянул ее ближе, чтобы поцеловать ее и обнять,

— поделился очевидец с изданием E! News.

После того, как они обсохли, они легли друг рядом с другом и оба читали книги, проведя всю вторую половину дня на солнце. Потом они по очереди катались на маленькой лодке и наслаждались тем, что были на воде,

— рассказал свидетель отдыха звезд и сделал следующие выводы:

Они выглядели так, словно проводят потрясающий отпуск. Они смотрят только друг на друга, как будто не могут насытиться друг другом. Они постоянно вместе и явно не скрывают свою любовь!





Оливия Уайлд

Что актер и музыкант Гарри Стайлс встречается с Оливией Уайлд, поклонникам стало известно в начале этого года. Их роман завязался вскоре после того, как Оливия расторгла помолвку с телеведущим и отцом своих детей Джейсоном Судейкисом, с которым была вместе с 2011 года. Поговаривали, что именно Стайлс стал причиной расставания пары. Правда, инсайдеры опровергали эту информацию.





Гарри Стайлс

Вместе с Судейкисом Оливия была около 10 лет, у пары двое детей — семилетний сын Отис Александр и пятилетняя дочь Дейзи. Пара так и не успела официально зарегистрировать брак.

Гарри Стайлсу, участнику распавшейся группы One Direction, приписывали романы со многими известными девушками: он встречался с актрисой Камилль Роу, телеведущей Кэролайн Флэк, певицей Тейлор Свифт, моделью Кендалл Дженнер. Интересно, что во времена One Direction Гарри не раз подозревали в гомосексуальности.

Кстати, в Италии Стайлс оказался по работе — там он завершил съемки своего нового фильма "Мой полицейский" (My Policeman).



